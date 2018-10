La Diputació impulsa tallers d'educació ambiental en escoles de municipis amb alt risc d'incendi

Vol conscienciar sobre l'augment del perill pel canvi climàtic o la necessitat de prevenció

Actualitzada 03/10/2018 a les 16:43

La Diputació de Tarragona impulsa tallers d'educació ambiental per alumnes de primària de municipis amb un risc d'incendi forestal alt. Les escoles de Tivissa, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, la Sénia, Gandesa, el Montmell i Alcover participaran en aquestes activitats, que es realitzen en el marc del projecte MeFiTu 'Els Boscos Mediterranis, el Foc i Tu' de la Fundació Pau Costa i que tenen per objectiu conscienciar els alumnes del risc que pateix la població que viu en zones afectades per incendis. Aquesta és una de les accions que du a terme la Diputació per a la prevenció d'incendis a la demarcació, juntament amb les subvencions que concedeix a ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per a la Prevenció Local d'Incendis Forestals (PLIF). Uns 280 joves de la demarcació es beneficiaran d'aquesta activitat.Aquests tallers d'educació ambiental combinaran activitats a l'aula amb sortides de camp, per tal que els alumnes coneguin de forma vivencial la relació del foc amb el clima mediterrani, i prenguin consciència de l'augment del risc a causa del canvi climàtic i de la necessitat de la prevenció i l'autoprotecció. Les activitats també serviran per tractar la relació entre els incendis, la biomassa forestal i la gestió sostenible. En aquest sentit, els estudiants coneixeran el projecte de Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona, cofinançant pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020).