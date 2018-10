Els transportistes recorreran judicialment el desviament obligatori de camions cap a l'autopista

Critiquen que la mesura és «discriminatòria» i atribueix «injustament» la sinistralitat viària al sector del transport

Actualitzada 03/10/2018 a les 13:38

La Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya (FENADISMER) i la resta d’associacions de transportistes que conformen el Comitè Nacional de Transport per Carretera han decidit recórrer judicialment el desviament obligatori de camions de l’N-340 i l’N-240 cap a l’autopista. Segons informen en un comunicat, ho faran pel caràcter «discriminatori» de la mesura i per «la injusta» atribució de la sinistralitat viària al sector del transport. Les entitats subratllen que les restriccions que van entrar en vigor el 2 de setembre passat afecten més de 4.000 camions al dia, els quals han de circular per les vies de peatge.Les associacions de transportistes també han criticat que les bonificacions que reben els camions per circular per l’AP-7 i l’AP-2 són «reduïdes». Cal recordar que el govern espanyol va aprovar bonificacions d’un 42,53% per als camions en trànsit i d’un 50% per a aquells que fan trajectes interns.A més, aquestes entitats han denunciat que s’atribueixi al sector la sinistralitat a les carreteres de forma «injusta» i «populista». Segons diuen, aquest argument «no s’ajusta a la realitat» perquè els vehicles de transport de mercaderies són els únics que van reduir la seva sinistralitat l’any 2017, segons les dades publicades perla DGT.Des del setembre passat, s’estableix el desviament obligatori de camions cap a l'AP-7 en els trams de l'N-340 entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, així com entre Altafulla i Vilafranca Sud. En el cas de l'N-240 entre les Borges Blanques i Montblanc, els vehicles han de circular obligatòriament per l'AP-2.