Detingut un veí de Tarragona per robar en onze vehicles a la Pineda

Els Mossos van enxampar dos lladres ‘in fraganti’, però un d’ells va aconseguir fugir

Actualitzada 03/10/2018 a les 13:01

Consells de seguretat per prevenir robatoris a interior de vehicle

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el dilluns 1 d’octubre, un home de 31 anys, nacionalitat espanyola i veí de Tarragona com a presumpte autor dels delictes de robatoris amb força a interior de vehicle i de resistència i desobediència a agents de l’autoritat. L’home havia robat en un total d’onze cotxes a la Pineda junt a un altre individu, el qual va aconseguir fugir.Els fets van tenir lloc a les 6.15 hores de la matinada de dilluns quan una patrulla de mossos, que estava realitzant tasques de prevenció de robatoris per la Platja de la Pineda, va rebre avís del 112 alertant que dos homes acabaven de robar a l’interior d’un vehicle a la Plaça de la Cançó Catalana. Immediatament, una patrulla va desplaçar-se a la zona i van observar diversos vehicles saquejats.Els agents van enxampar a l’avinguda Pla de Maset dos homes robant a l’interior d’un vehicle. Els lladres, en veure’s descoberts per la policia, van fugir corrents. Un dels lladres va poder ser interceptat, mentre l’altre va aconseguir fugir. Al detingut, que duia posats uns guants per trencar els vidres amb més seguretat, se l’acusa d’onze robatoris a interior de vehicles comesos la mateixa nit a la Pineda.El arrestat, amb diversos antecedents policials per delictes patrimonials, va passar ahir a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta per tal detenir el segon autor dels robatoris.Els Mossos d’Esquadra aconsellen no deixar res de valor a l’interior dels vehicles. Si és possible, cal procurar que els equips de música i navegadors quedin ocults o, si es pot, es millor endur-se’ls. A l’hora d’estacionar, és millor fer-ho en llocs il·luminats.En cas de veure alguna persona al voltant del vehicle en actitud sospitosa, s’ha de trucar al 112. Si es troba un vehicle forçat, no s’ha de tocar res i cal trucar al telèfon d’emergències 112.