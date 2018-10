'Cambrils, entrada al País del Vi' torna amb més cellers i restaurants participants

Un tast professional, un cicle de cinema enogastronòmic i l’estand de la Confraria de Pescadors són les novetats de la novena edició

Actualitzada 03/10/2018 a les 15:08

Novetats de la fira

El Parc del Pescador de Cambrils tornarà a ser l’aparador dels vins de Denominacions d’Origen del territori i la gastronomia cambrilenca. De l’11 al 14 d’octubre, la novena edició de la Mostra de Vi i Gastronomia 'Cambrils, entrada al País del Vi' oferirà degustacions de vi, gastronomia, tastos guiats, tallers familiars, actuacions musicals, castells i altres esdeveniments. Enguany, la mostra comptarà amb la participació de 20 cellers (cinc més que l’any passat) i 17 restaurants (set més que l’any passat) que prepararan degustacions gastronòmiques. A més, la novena edició comptarà amb tres establiments de dolç, una Associació Gastronòmica (Associació Societas Coqvinària Cambrils) i els plats més típics de la Confraria de Pescadors de Cambrils.La mostra, organitzada pel Patronat Municipal de Turisme de Cambrils amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus, treballa per potenciar el vi i les Denominacions d’Origen catalanes com a binomi perfecte a la gastronomia cambrilenca. L’horari serà d’11 a 14 hores i de 18 a les 22 hores.Una de les principals novetats és l’organització d’un tast professional entre els cellers participants a la fira i els restaurants de la demarcació acreditats, que podran degustar els vins i referències dels expositors de la fira cambrilenca el dia 11 d’octubre (de les 11 a les 13 hores) a l’hotel Sol Port Cambrils. Aquesta convocatòria s’ha fet a través de l’Associació d’Empresaris d’Hoteleria de Tarragona.També per primer cop la fira comptarà amb la participació de la Confraria de Pescadors amb un estand on els pescadors de Cambrils cuinaran i oferiran cada dia degustació de fideus rossos.Per altra banda, s’ha creat amb la col·laboració del cinema La Rambla de l’Art, el primer Cicle de Cinema Enogastronòmic de Cambrils amb la projecció de diversos documentals. El preu d’aquestes sessions és de 7 euros i inclou una degustació de vi o cava de diferents cellers que col·laboren.També com a novetat, la fira comptarà amb un estand vegà, vegetarià i saludable a càrrec de dos establiments cambrilencs: Le Petit Vegan i l’Amagatall.Es pot consultar el programa d’activitats al següent enllaç