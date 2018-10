Al responsable de Cs a Riudoms li punxen una roda i ho denuncia «perquè segur que és per motius polítics»

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ho considera una mostra de la «fractura social» que hi ha a Catalunya

Actualitzada 03/10/2018 a les 18:51

Otra muestra más de la fractura social que vivimos en Cataluña; si quitas lazos para garantizar la neutralidad del espacio público te pinchan las ruedas del coche. Todo mi apoyo al coordinador de @CsRiudoms. Nos señalan, acosan e intimidan pero #NoNosCallarán pic.twitter.com/XHSDsy61LN — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) 3 d'octubre de 2018

El coordinador de Ciutadans a Riudoms, al Baix Camp, ha presentat davant els Mossos d'Esquadra a Reus, una denúncia per la punxada intencionada que va patir a una roda del seu vehicle entre el passat 1 i 2 d'octubre.Segons la denúncia presentada per Josep Gañán, el vehicle estava correctament estacionat al carrer del freixe de la localitat i entre les 14.00 h del dia 1 d'octubre i les 12.00 del dia 2, li van punxar la roda posterior esquerra del vehicle, «en tres punts diferents».En el mateix escrit policial s'indica que Gañán argumenta que «desconeix qui pot ser l'autor dels fets, però segur que és un tema polític». Per aquest motiu afegeix en l'argumentari que és militant del Partit de Ciutadans de la localitat de Riudoms.Tot i que en cap cas el denunciant explica si havia rebut alguna mena d'amenaça o atac previ, des de la direcció catalana del partit sí que ja es dóna per segur que es tracta d'un acte d'intimidació. El portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, piulava aquest dimecres, adjuntant la denúncia i una imatge de la roda punxada, que, es tractava d'«una altra mostra més de la fractura social que vivim a Catalunya; si treus llaços per garantir la neutralitat de l'espai públic, Et punxen les rodes del cotxe. Tot el meu suport al coordinador de @CsRiudoms. Ens senyalen, assetgen i intimiden però #NoNosCallarán».