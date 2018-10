Els fets es van produir la matinada del dissabte a la zona del Castell

Actualitzada 03/10/2018 a les 16:10

Una noia va resultar ferida el passat dissabte 29 de setembre, després que li tiressin pedres mentre passejava el gos a Vila-seca. Segons ha pogut saber Diari Més, els fets es van produir cap a les dues i mitja de la matinada, quan la noia es trobava treient l'animal al descampat que hi ha darrera del Castell de Vila-seca. De sobte, algú va tirar pedres cap al gos, el qual va començar a plorar del cop rebut. Just després, algú va tornar a tirar-ne, aquest cop ferint a la jove al nas. La víctima va intentar veure qui havia estat l'autor de l'agressió, però no va veure res. Asustada, va decidir marxar ràpidament cap a casa per si tornaven a intentar agredir-la.Com a conseqüència del cop de l'impacte de les pedres, la noia va tenir el nas inflat i adolorit durant uns dies. La jove, finalment, va decidir no denunciar els fets a les autoritats.