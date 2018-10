Una gran urna de l'1-O presideix la recent estrenada plaça de la República Catalana a la Selva

L’acte d’inauguració de la plaça es va dur a terme ahir dilluns coincidint amb el primer aniversari del primer d’octubre

Actualitzada 02/10/2018 a les 11:23

La Selva del Camp va estrenar, ahir dilluns, la plaça de la República Catalana i el monument en forma d’urna que el presideix tot coincidint amb el primer aniversari del referèndum de l’1-O. La nova plaça se situa just davant del col·legi electoral utilitzat per a la consulta, al final del carrer d’Abel Ferrater, que dóna accés a la zona educativa del municipi.El darrer ple va aprovar batejar aquest tram del carrer amb el nom de República Catalana, ja que és l’escenari on es van mobilitzar els ciutadans de la Selva. En aquest sentit, el monument de la urna que reprodueix les de l’1-O va acompanyat d’un text en acer on es relaten els fets que s’ha construït gràcies a aportacions particulars. El disseny s’ha realitzat com si es tractés d’una càpsula del temps, de manera que durant tot el cap de setmana els veïns hi han pogut introduir reproduccions de les paperetes de l’1-O amb missatges, a més de premsa i material relacionat amb el referèndum. Després d’això, l’urna ha estat segellada.