Recordant l'art de 'bufar i fer ampolles'

Els dies 6 i 7 d’octubre se celebra el Vitrum, la V Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet

Actualitzada 01/10/2018 a les 20:50

Acte honorífic

La tradició vidriera al municipi de Vimbodí i Poblet es remunta al segle XII, en plena construcció del Monestir de Poblet, quan l’abadia cistercenca s’abastia de peces de vidre d’un forn que hi havia a la zona de Nerola. Però va ser durant la primera meitat del segle XX quan l’art del vidre va viure el seu moment d’esplendor, moment en què van arribar a funcionar fins a quatre forns de vidre i una activitat paral·lela de revestit de garrafes amb sarga.De tota aquella tradició, que va esdevenir indústria, en guarda testimoni el Museu i Forn del Vidre de Vimbodí, que des de fa uns anys celebra aquest passat vidrier amb una gran festa, el Vitrum.Enguany la Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet s’escau el cap de setmana del 6 i 7 d’octubre, i s’han programat més de 50 activitats per a tota la família, l’epicentre de les quals seran les demostracions en directe de vidre bufat. Hi participaran mestres vidriers vinguts d’arreu: Igor Obeso, de Guipúscoa; Diego Rodríguez, de Segòvia; Rafa Abdón, de València; Ferran Collado, de Barcelona, i el mestre Paco Ramos de Vimbodí i Poblet. A més, l’escultor barceloní Ivan López modelarà una gran peça de gel, amb la forma del ‘matrimoni’, el tradicional setrill de doble compartiment, que ha estat escollit com a peça estrella d’aquesta cinquena edició.En paral·lel, es podrà visitar la col·lecció del Museu i Forn del Vidre i assistir a les demostracions vidrieres al seu taller.Entre les novetats d’aquest any, el Vitrum ha anunciat la participació de l’alabastre de Sarral com a artesania convidada, com a reconeixement pels cent anys del primer taller modern d’alabastre en aquest municipi veí de la Conca de Barberà. L’alabastre arribarà de la mà de l’artesà Isidre Magre, que farà peces en directe, i del comissari de l’Any Alabastre Sarral, l’historiador de l’art Damià Amorós, qui exposarà als assistents els secrets d’aquest material.La segona novetat és la presència de l’actriu catalana Sílvia Bel, Vidriera d’honor d’aquesta edició, i que recollirà la peça de vidre que l’acredita com a tal en un acte públic dissabte a la tarda.El Vitrum també incorpora concerts de música, que en aquesta edició aniran a càrrec de Joan Reig, Maria Jacobs, Alexandre Bonanit i Cover H, i no hi faltaran tampoc el tradicional Concurs de beure amb porró amb estil, amb dues categories, adults (amb vi) i infantil (amb aigua), i la primera edició del Concurs de beure en porró en parella. La canalla podrà gaudir de tallers i contacontes, així com d’un recorregut lúdic per descobrir el poble. A més, s’ha programat l’activitat ‘Abraça’t 5.0’, per la qual es comptarà quantes parelles i ‘matrimonis’ passen pel carrer de les Abraçades del poble, un dels més estrets del país.Finalment, i durant tot el cap de setmana, diversos restaurants del municipi oferiran els menús temàtics CUINAVitrum.