La CEPTA vol que Foment assumeixi el manteniment de l'AP-7 i l'AP-2 quan acabin les concessions

La patronal defensa que, si s’impulsa un sistema de vinyeta, s’apliqui al conjunt de l’Estat

Actualitzada 02/10/2018 a les 14:05

La CEPTA posa en dubte el bon manteniment de les autopistes AP-7 i AP-2 quan acabin les concessions actuals, entre els anys 2019 i el 2021. Segons la patronal tarragonina, el Ministeri de Foment haurà d’assumir uns 13,6 MEUR anuals per mantenir els 170 quilòmetres d’autopista que passen per la demarcació de Tarragona i que revertiran a l’Estat. Segons el cap del gabinet d’estudis de la CEPTA, Juan Gallardo, els recursos per mantenir les autopistes en bones condicions han de sortir dels pressupostos generals de l’Estat i no han de comportar una major pressió fiscal als usuaris. En tot cas, la patronal defensa que, si es decideix implementar un model de vinyeta, s’apliqui al conjunt de la xarxa d’alta capacitat de l’Estat perquè no sigui «discriminatori».