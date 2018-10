Jennifer Panebianco debuta a Tòquio en el marc de la seva gira asiática 2018

La gira, que també fa parada a Taiwan, tindrà lloc durant aquest mes d’octubre

Actualitzada 02/10/2018 a les 12:40

Jennifer Panebianco, la nena prodigi del violí, iniciarà aquest mes d’octubre una gira per Àsia que la portarà a Taiwan i a Japó, on debutarà amb dos concerts a la ciutat de Tòquio. La jove artista realitzarà la premier asiàtica del Capricho 24 de Niccolo Paganini en versió orquestral.En el marc d’aquesta gira, Pannebianco oferirà a Taiwan un total de sis concerts. A més també es presentarà al Yilan Art Festival, on actuarà com a solista amb La Singyue Philharmonic Orchestra, formada per joves talents taiwanesos. La seva gira continuarà amb una visita al Japó amb dos concerts a la capital, Tòquio.Amb només 13 anys d’edat, aquesta extraordinària artista ha aconseguit diversos premis i reconeixements internacionals a països com Eslovènia, França, Itàlia, Grècia o Anglaterra. També ha triomfat a diversos programes de televisió. Ha actuat com a solista amb l’Orquestra Cittá di Alessandria a Itàlia, amb l’Orquestra Gnesin Virtuosi a Moscou i amb l’Orquestra Camerata XXI a Catalunya. Va ser convidada a oferir un concert a la segona edició del Festival de Tardor de Reus 2013, i al Festival Internacional de Cambrils 2014. Al novembre de 2014 va oferir un concert a la seu de l’European Music Competition a Torí. Des de ben petita, ha mostrat un especial interès en la composició, que l’ha portat a composar i estrenar obres com el Sueño Veneciano al Festival de Música de Cambrils.