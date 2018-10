Els transportistes faran una marxa lenta per protestar pel desviament cap a l'AP-7

Els camions recorreran l’A-7, l’N-340 i l’AP-7 durant la tarda de l’11 d’octubre

Actualitzada 02/10/2018 a les 16:12

Els transportistes tarragonins han convocat una marxa lenta de camions per dijous vinent, 11 d’octubre, per rebutjar la prohibició de pas per diversos trams de l’N-340 i l’N-240 i l’obligatorietat de desviar-se cap a l’autopista. Segons ha informat la Federació d’Auto-transport de la Província de Tarragona (FEAT), la mobilització arrencarà a les cinc de la tarda al pàrquing de vehicles del polígon Riu Clar de Tarragona. La marxa recorrerà l’autovia A-7 i la carretera N-340 fins a l’accés de l’autopista a Altafulla. Allà, els transportistes s’incorporaran a la via ràpida fins a la sortida de Tarragona i, des d’aquest punt, repetiran el recorregut una segona vegada.En un comunicat, la FEAT ha insistit que el sector no accepta «la criminalització de la qual està sent objecte» i ha exigit una «negociació real» amb les administracions.