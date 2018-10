Demanen set anys de presó per a un veí de l'Hospitalet de l'Infant acusat de distribuir pornografia infantil

L'home hauria compartit, a través de les xarxes socials així com programes d'intercanvi d'arxius, fotografies i vídeos de menors en actes sexuals

Actualitzada 02/10/2018 a les 13:09

Fiscalia demana set anys de presó per un veí de l'Hospitalet de l'Infant de 41 anys a qui acusa de distribuir pornografia a través d'Internet. La policia va escorcollar el seu domicili, on vivia amb la seva parella i la seva filla, després de descobrir que havia enviat a un altre usuari, a través del seu perfil de la xarxa social Facebook, una imatge d'una menor mostrant els pits i els genitals el febrer de 2016. Després de determinar on vivia, agents de la policia espanyola van escorcollar l'habitatge gràcies a una ordre del jutjat número 4 de Tarragona. Allí hi van trobar un ordinador portàtil que contenia, en carpetes de programes de compartició d'arxius, 969 fotos i 334 vídeos de contingut pornogràfic, on es veien menors en 'actituds sexuals explícites'.L'anàlisi posterior efectuada pel grup d'informàtica forense de la policia científica de Barcelona va determinar que l'acusat compartia aquests arxius a la xarxa a través d'un conegut programa d'intercanvi amb altres usuaris de la xarxa. També van detectar recerques d'arxius de pornografia infantil mitjançant l'ús de termes com 'PTHC', 'pedo', 'pedofília', 'childlover', 'hussyfan' o 'preteen', entre d'altres. En total, des del seu portàtil es van efectua 1.767 descàrregues, de les quals 499 presentaven el terme 'PTHC' –acrònim de Preteen Hardcore, sexe dur entre adolescents- i 209 vídeos amb material pornogràfic infantil. A més, segons el relat de Fiscalia, l'acusat compartia els arxius de pornografia infantil en sis xats diferents d'un programa de missatgeria.Per tot plegat, el ministeri públic acusa l'home d'autor d'un suposat delicte de distribució de pornografia infantil representant a menors víctimes de violència sexual, segons l'article 189.1 del codi penal, i sol·licita l'obertura de judici oral. A banda de la demanda de set anys de presó, també es demana inhabilitació per al sufragi passiu durant el temps de la condemna.