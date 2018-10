Òscar Peris visita Forcadell a la presó de Mas d'Enric

L'expresidenta del Parlament ha transmès un missatge d'«esperança» i «persistència» des de la presó

Actualitzada 01/10/2018 a les 14:53

Missatge d'«esperança» i «persistència» per aquest 1-O de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Així ho ha transmès el delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, que aquest dilluns al matí ha visitat Forcadell a la presó de Mas d'Enric. «El missatge que trasllada és que hem de seguir persistint en la defensa de la democràcia dels drets polítics del catalans i de l'1-O, quan cadascun dels catalans vam exercir la llibertat d'expressió defensant les urnes, els col·legis i els valors més importants que pot tenir una societat, com és la llibertat», ha relatat Peris a la sortida, des de les portes del centre penitenciari. El delegat també ha mostrat el seu «respecte» a les mobilitzacions dels CDR d'aquest 1-O.«Tot i la duresa de les visites a la presó en sortim esperançats», ha subratllat Peris. Forcadell, ha explicat, ha volgut encoratjar tant els membres del Govern com la societat civil per mantenir la lluita en defensa dels valors que van inspirar la jornada de l'1-O, de la llibertat i de la democràcia. «L'he vist perfectament al dia de la situació política, és coneixedora de la realitat que viu actualment el país», ha apuntat.El delegat del Govern també ha mostrat el seu «respecte» a les mobilitzacions dels CDR, com a forma de «llibertat d'expressió», «qualsevol moviment al carrer, popular i espontani que vulgui utilitzar expressions per denunciar que puguin creure que no és justa des de les aspiracions de cadascú». En aquest sentit, ha respost les crítiques del diputat tarragoní del PP al Parlament, Alejandor Fernández, que ha acusat el president Quim Torra i el Govern d'atiar i legitimar les protestes. «Va caure el govern Rajoy perquè la seva actuació política no va estar alçada moment d'un conflicte polític actual. Si vol evitar situacionss com les que s'han vist avui o en altres moments al país, el senyor Fernández ha de convèncer el seu partit que sobre la taula un procés negociació, amb un referèndum avalat internacionalment al més aviat possible. Així se soluciona el conflicte a les democràciess més liberals i consolidades arreu món. Ha passat al Canadà, amb el cas del al Quebec, i al Regne Unit, amb Escòcia», ha sentenciat.