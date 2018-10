La Torre millorarà l'accessibilitat de gairebé una desena de carrers

L’objectiu dels treballs és pavimentar voreres, rebaixar-les als passos de vianants i fer manteniment de panots aixecats

Actualitzada 30/09/2018 a les 20:05

Torredembarra treballarà en els propers mesos en diversos carrers del municipi amb l’objectiu de millorar la seva accessibilitat. Concretament, les obres es realitzaran en vuit carrers de diverses zones de Torredembarra: al carrer Garrofers, al nucli; al carrer del Pou, a Clarà; l’avinguda Sant Jordi, camí vell de la Pobla de Montornès, carrer Dàlia i diversos trams del carrer Gerani, a la urbanització Sant Jordi; i als carrers Farigola i Germandat, dels Munts. Els treballs han sortit a licitació per 183.307,71 euros (IVA inclòs) i amb un termini d’execució de 3 mesos.Segons els desprèn de la memòria del projecte, la necessitat de realitzar aquestes millores es desprèn de l’existència de diversos vials que encara s’han d’acabar de pavimentar. «Corresponen, en general, a voreres que confronten amb parcel·les urbanitzades els anys 60 i 70», s’afegeix. L’obligació d’executar la pavimentació corresponia als propietaris en el moment que es concedia la llicència per construir l’habitatge.En alguns casos, aquestes obres no es van acabar realitzant i, actualment, encara existeixen aquests dèficits urbanístics que, ara, el consistori de Torredembarra vol solucionar. I és que no es compleix la normativa vigent vers a l’accessibilitat.Tal com es destaca en la memòria, aquestes voreres inacabades han provocat problemes i molèsties als veïns, amb caigudes i accidents.A més de la falta de pavimentació, en molts punts també manquen rebaixos de les voreres per poder accedir correctament als passos de vianants. En altres casos, les peces de panot s’han anat deteriorant o s’han aixecat i és necessari fer un manteniment correctiu.Es preveu que aquest dimecres es faci l’obertura de pliques i, posteriorment s’adjudiquin els treballs per, així, poder iniciar els treballs.