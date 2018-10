La Canonja demana un calendari per l'obertura del nou Consultori Mèdic

Tots els grups municipals han aprovat una moció per instar a Departament de Salut i a l’ICS que exposin la situació

Tots els grups de l’Ajuntament de la Canonja (PSC, PDeCAT, CUP i PP) s’han unit per fer front comú i reclamar un calendari clar per l’obertura del nou consultori del municipi. L’equipament es va començar a construir el novembre de l’any 2016 amb una inversió d’1,5 milions d’euros i, actualment, encara no ha entrat en funcionament.Per aquest motiu, en el darrer ple, tots els grups municipals van donar suport a una moció a través de la qual insten als Serveis Territorials del departament de Salut al Camp de Tarragona i a l’Institut Català de la Salut a posar un calendari clar per l’obertura del nou consultori mèdic, «una obertura que no hauria d’anar més enllà del primer trimestre del 2019», consideren els grups. També sol·liciten als grups parlamentaris que, en el marc de la Comissió de Salut, demanin la compareixença de la consellera de Salut per tal de preguntar-li sobre l’estat d’aquesta qüestió.L’edifici, amb una superfície de construcció de 865 metres quadrats, s’ha aixecat a l’avinguda de Tarragona, prop de la plaça d’Ernest Lluch. La previsió és que el nou Consultori Mèdic tingui una cartera de serveis composta per medicina de família, pediatria, infermeria d’adults i pediàtric, educació sanitària i treball social.En la mateixa sessió plenària de l’Ajuntament de la Canonja, es va aprovar una segona moció per unanimitat que feia referència a la recuperació de la memòria històrica al municipi. En aquest sentit, els grups municipals han acordat instal·lar, al refugi de la plaça de la O, una placa que recordi totes les víctimes de la Guerra Civil d’ambdós bàndols i la dictadura franquista a la Canonja. Així, també s’ha acordat potenciar la difusió de la memòria històrica i eliminar totes les referències d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura que es trobin en espais i propietats públiques, així com càrrecs o reconeixements honorífics, atorgats durant la dictadura, que l’Ajuntament de la Canonja encara tingui a antics dirigents del règim franquista.D’altra banda, en el mateix ple es va acordar aprovar les bases per a la concessió de subvencions per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi de la Canonja i afavorir les noves empreses que s’instal·lin en el municipi. Així mateix, es van aprovar també les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a joves, per al pagament del lloguer.En el capítol d’Hisenda i Serveis Públics es van aprovar petites modificacions de les ordenances fiscals, però continuem amb la congelació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i el de la brossa, tal i com s’ha fet en els darrers anys.