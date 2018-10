Els CDR tallen l'AP-7 en sentit nord a l'alçada de Vandellòs

Unes 400 persones tallen les vies de l'AVE a Girona i un centenar talla la Via Laietana a Barcelona

Actualitzada 01/10/2018 a les 09:03

ATENCIÓ | Avui el TAV no circula. Aturada la interconnexió amb França.

Veniu i fem-nos fortes.

Sols el poble salva el poble.#1OCTalCarrer pic.twitter.com/SSRhySx5v7 — CDR Girona (@CDRGironaSalt) 1 d’octubre de 2018

⚠️ TALLEM LA LL-11

Fem una crida a venir davant del CLH (passada la rotonda del cemintiri de #Lleida, direcció #Barcelona.) Necessitem ser molta més gent!



Sols el poble salva el poble!#1OCTalCarrer #1oct #NiOblidNiPerdó pic.twitter.com/RFwNslcE7C — CDRs de Lleida (@CDRsLleida) 1 d’octubre de 2018

Un grup de persones convocades pels CDR ha tallat l'AP-7 en sentit nord a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, per reivindicar l'1-O. Els manifestants criden diferents consignes recordant la jornada del primer d'octubre i demanen la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. Cap a tres quarts de vuit es produïen uns dos quilòmetres de cua. En aquest moment es desvia el trànsit cap a l'N-340 per la sortida del quilòmetre 298.Per altra banda, unes 400 persones tallen des de dos quarts de set del matí les vies de l'AVE a Girona. Els manifestants han accedit a les andanes trencant una porta tot i la presència d'efectius dels Mossos d'Esquadra i de seguretat de l'estació, que els han intentat impedir el pas. Els participants han fet aturar un tren que arribava i que es dirigia a Madrid i han cridat consignes a favor de la «independència», «fora les forces d'ocupació» o «jo també vaig ocupar les vies». La concentració, convocada pels CDR sota el lema l''1-O exercim l'autodeterminació', ha començat a la plaça 1 d'Octubre poc després de les sis del matí i s'ha unit amb altres grups a la zona de la Devesa des d'on han enfilat cap a l'estació.Pel que fa a la ciutat de Barcelona, un centenar de persones també convocades pels CDR tallen la Via Laietana de Barcelona a dos quarts de vuit. Els manifestants s'han trobat davant del mercat de Santa Caterina i primer han fet una parada a la porta de Foment del Treball, on han col·locat adhesius i una pancarta amb el lema 'Tombem el règim', han encès un parell de bengales i han tallat el trànsit. Els concentrats criden consignes com 'Sense desobediència no hi ha independència', 'Ni oblit ni perdó' o 'Ni França ni Espanya, Països Catalans'. També a la plaça de Catalunya s'han congregat unes cent persones que han enganxat adhesius a la seu del Banc d'Espanya i han demanat la dimissió del conseller d'Interior. Fan talls intermitents del trànsit conforme es van movent. També hi ha accions previstes a la plaça Letamendi. A dos quarts de 9 del matí, els manifestants convocats pels CDR a diferents punts del centre de Barcelona s'estan ajuntant al passeig de Gràcia amb Gran Via.Per altra banda, cap a les 8 del matí els CDR també han interromput el servei del TRAM a la Diagonal No hi ha hagut circulació durant una estona entre les parades de Francesc Macia i Pius XII, que són comunes per a les línies 1, 2 i 3. Ara, però, el servei ja ha quedat restablert.Pel que fa a Lleida, un centenar de persones ha tallat la carretera LL11 de sortida de la ciutat a primera hora del matí. El trànsit ha quedat reobert cao a tres quarts de 8 del matí. Convocats pels CDR, els manifestants ara estan concentrats davant d'un centre d'emmagatzematge d'hidrocarburs impedint la sortida de camions.