Els CDR es retiren de l'AP-7 a Vandellòs, tallada durant més de tres hores en sentit nord

La protesta ha viscut moments de tensió entre conductors bloquejats i manifestants

Actualitzada 01/10/2018 a les 11:45

Els membres del CDR s’han retirat de l’autopista AP-7, a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que ha estat tallada durant més de tres hores en sentit nord. Cap a dos quarts de vuit del matí els manifestants han bloquejat la calçada amb piles de neumàtics i guarda-rails, i pels volts de les onze han abandonat la protesta sense incidents. Durant l’acció s’han viscut alguns moments de tensió quan alguns conductors bloquejats s'han encarat amb les persones que protestaven i, fins i tot, s’ha vist volar una pedra cap al punt on s’aplegaven els CDR. Els Mossos d’Esquadra han enviat diverses unitats d’antiavalots a l’autopista, tot i que només han hagut d’actuar per calmar els ànims. Personal de la concessionària ha assumit les tasques de neteja de la via per poder restablir-hi la circulació.