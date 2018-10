Ajuntaments catalans pengen una pancarta amb el lema 'Republiquem' per reivindicar l'1-O

És una iniciativa de l'AMI per posar de relleu el compromís del món local amb la construcció de la república

Actualitzada 01/10/2018 a les 12:49

Ajuntaments catalans han penjat a les 9 hores d'aquest dilluns una pancarta al balcó dels edificis consistorials per reivindicar l'1-O i posar de manifest el seu compromís amb la construcció de la república. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que ha escollit les 9 hores per donar inici coincidint amb l'hora que van obrir els col·legis electorals de l'1 d'octubre avui fa un any. L'associació ha fet arribar una lona als 786 ajuntaments que té associats així com un manifest perquè sigui llegit pels alcaldes. En el text es remarca el compromís del món local amb Catalunya, els valors democràtics, la pau, el diàleg, amb totes les persones anònimes que van fer possible el referèndum, amb els resultats de l'1-O i amb els «presos polítics i exiliats» i la República Catalana, entre d'altres.A l'Ajuntament de Valls, la pancarta de l'AMI s'ha fet lloc al balcó consistorial junt amb l'estelada i una altra pancarta que defensa la llibertat dels polítics presos i dels exiliats en una plaça del Blat repleta de llaços grocs. Desenes de vallencs s'han concentrat a la plaça on l'alcalde Albert Batet (PDeCAT) ha fet lectura del manifest, acompanyat de regidors. En acabar, Batet ha garantit la «voluntat ferma» de defensar «la democràcia, la república i la llibertat» des del món local, en un compromís compartit per tots els municipis de l'AMI.L'alcalde de Valls creu que en aquest any des de l'1-O ha «aflorat» la capacitat de repressió de l'estat espanyol i que, en la seva opinió, s'ha demostrat que l'Estat està «en fallida». Pel que fa a les veus que qüestionen que els polítics estiguin a l'alçada de la societat civil, Batet ha respost que «la classe política en termes generals està responent a les demandes ciutadanes, i ho hem fer des de la unitat d'acció del món independentista, del front republicà, i fer efectiva la República, que és l'objectiu que nosaltres tenim per aquesta legislatura».A Tortosa, on la pancarta de l'AMI encara no havia arribat aquest dilluns al matí a primera hora, més d'un centenar de persones s'han concentrat a la plaça 1 d'Octubre, al barri de Ferreries, convocades per l'Ajuntament. Portaveus dels grups municipals del PDeCAT, ERC, Movem Tortosa i la CUP, així com l'actual alcaldessa, Meritxell Roigé, i el seu predecessor al càrrec fa un any, Ferran Bel, han llegit conjuntament el manifest 'Compromís amb la República Catalana'. «Hem volgut fer un acte senzill però que vol representar i recordar el que vam viure fa un any: a les nou del matí obríem els col·legis electorals», ha recordat l'alcaldessa, tot emfasitzant que aquell dia els ciutadans van poder votar i recordant les càrregues policials patides pels ciutadans als municipis veïns de Roquetes i Sant Carles de la Ràpita. «Vam poder votar, la gent va poder decidir i vam fer un pas endavant, però avui més que mai hem de continuar treballant perquè els nostres companys a la presó estiguin en llibertat i els exiliats puguin tornar a casa», ha tancat.