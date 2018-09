Restauren l'església romànica de Sant Miquel de Forès

La Diputació ha destinat gairebé 60.000€

Actualitzada 30/09/2018 a les 12:43

L’església romànica de Sant Miquel de Forès, a la Conca de Barberà, ja torna a lluir després de la rehabilitació integral a la qual ha estat sotmesa en els darrers anys. Les obres, impulsades per l’Ajuntament i la Parròquia, han comptat amb el suport econòmica de la Diputació de Tarragona, que des de l’inici de les obres ha destinat 59.438,92€. Aquesta i altres inversions han permès recuperar la imatge original del temple, tot resolent problemes de conservació que n’afectaven l’interior i l’exterior.Les tasques de restauració van començar el 2006 i els treballs han abastat nombrosos espais i elements de l’església, com ara la coberta, el paviment, les façanes, els accessos exteriors de les dues portes, la supressió de barreres arquitectòniques, la recerca arqueològica del cementiri vell i elements artístics de l’interior del temple. Així mateix, s’ha construït de nou l’absis, en base a la volumetria de les restes que en quedaven. D’aquesta manera, un dels municipis més petits de Catalunya, recupera un edifici patrimonial emblemàtic, visible des de gran part de la Conca de Barberà atesa l’alçada de Forès, 866 metres. L’església de Sant Miquel és coneguda per la singularitat dels seus accessos, amb una porta per als homes i una altra per a les dones.