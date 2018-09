Pinten una de les plaques de l'1 d'Octubre que s'havia d'inaugurar a les Borges del Camp

L'Ajuntament lamenta els fets i garanteix que l'acte inaugural es farà

Actualitzada 30/09/2018 a les 18:02

Aquest diumenge ha aparegut pintada amb esprai negre una de les plaques de l'1 d'Octubre que s'havien d'inaugurar aquest diumenge al migdia a les Borges del Camp (Baix Camp) per posar el nom del dia del referèndum a un parc del municipi, com a commemoració. Segons fonts municipals, aquesta matinada un veí de les Borges va vist dos cotxes a prop del parc i després han fugit. El veí va trucar el servei de vigilància nocturna municipal. Posteriorment, es va constatar que s'havia pintat de negre una de les plaques fent que ja no es pugui llegir el nom del parc, mentre que a una altra placa els autors d'aquest fet havien aconseguit treure el plàstic protector, però no van poder fer-hi res més. Les mateixes fonts municipals han indicat que l'acte d'inauguració de les plaques i del bateig del parc Primer d'Octubre es farà igualment tal i com estava previst, i han lamentat la violència de les persones que fan accions d'aquest tipus, que atempten contra el patrimoni públic.De fet, les Borges del Camp mesos enrere ja havia patit en un parell d'ocasions accions de grups que actuen de nit per treure llaços grocs i pancartes a favor de la llibertat dels polítics presos. En cap dels casos, però, no s'han produït incidents i veïns i veïnes del poble han tornat a col·locar de nou aquests símbols de protesta.