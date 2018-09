La Canonja aprova les subvencions per incentivar la creació de llocs de treball al municipi

En el mateix ple, tots els grups municipals van acordar eliminar totes les referències franquistes que contingui la Canonja

Actualitzada 29/09/2018 a les 11:40

L’Ajuntament de la Canonja va acordar en el plenari municipal, celebrat aquesta setmana, l’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi i afavorir que les noves empreses s’instal·lin a la Canonja. En aquest mateix ple es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a joves, per al pagament del lloguer.També es van aprovar dues mocions en nom de tots els grups municipals (PSC, PDeCAT, CUP i PP), la primera relativa a l’obertura d’un nou consultori mèdic de la Canonja, en la qual tots els grups insten als Serveis Territorials del departament de Salut al Camp de Tarragona i a l’Institut Català de la Salut a posar un calendari clar per l’obertura del nou consultori mèdic, «una acció que no hauria d’anar més enllà del primer trimestre de 2019», apunten des del consistori.La segona moció fa referència a la recuperació de la memòria històrica a la Canonja i tots els grups aproven instal·lar al refugi de la plaça O, una placa que recordi totes les víctimes de la Guerra Civil d’ambdós bàndols i la dictadura franquista a la Canonja. A més, també van acordar potenciar la difusió de la memòria històrica del municipi i eliminar totes les referències d’escuts, insígnies, plaques i altre objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura que es trobi en espais i propietats públiques, així com càrrecs o reconeixements honorífics, atorgats durant la dictadura, que l’Ajuntament de la Canonja encara tingui a antics dirigents del règim franquista.