El Govern es compromet davant representants municipals de l'ACM a acabar amb la llei ARSAL en les bilaterals amb l'Estat

Més de 150 representants municipals es formen en estratègies de comunicació en la 4a edició de l'Escola de Governs Locals

Actualitzada 29/09/2018 a les 17:39

El Govern, a través del secretari d'Administracions Locals, Miquel Àngel Escobar, s'ha compromès ha negociar amb l'Estat, en les comissions bilaterals, la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (ARSAL). Ho ha fet davant representants municipals electes de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), en la clausura de la 4a Escola de Governs Locals, al Monestir de Poblet (Conca de Barberà), aquest dissabte, als quals ha agraït l'esforç fet des de les administracions locals amb la crisi econòmica i amb l'ofegament del 155. Escobar també ha promès un increment de les inversions per al món local i polítiques territorials que frenin l'envelliment dels pobles. Per la seva banda, el president de l'ACM, David Saldoni, ha destacat la importància de la formació dels representants i tècnics municipals que han rebut, en aquesta 4a Escola de formació de l'Associació, eines i estratègies per comunicar millor. L'escola ha comptat amb més de 150 inscrits.L'ACM ha tancat aquest dissabte al migdia al Monestir de Poblet, la 4a Escola de Governs Locals, centrada en aspectes de la comunicació i amb la vista posada en les eleccions municipals del 2019. Les formacions s'han fet durant dos dies amb tallers i ponències sobre eines i tècniques de comunicació que ajudin els representants electes i els futurs candidats locals a arribar millor a la ciutadania. La proposta formativa ha comptat amb més de 150 assistents d'arreu de Catalunya.A la cloenda hi ha participat el Secretari d'Administracions Locals i relacions amb l'Aran, Miquel Àngel Escobar, ha agraït als ajuntament el seu compromís amb el país, sobretot durant la crisi econòmica i la paralització institucional amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. «Heu contribuït a mantenir la dignitat de país», ha apuntat Escobar. El secretari de Presidència ha assegurat als representants municipals que el Departament està compromès en ser «la porta d'entrada» de totes les reivindicacions i necessitats dels consistoris.Entre els compromisos que ha assumit davant dels present a l'Escola de l'AMC, Escobar ha assegurat que es negociarà amb l'Estat la derogació de la llei LRSAL que ha penalitzat els ajuntaments i els ha convertit en «gerents» culpables del deute. «És una penalització que no us correspon i aquest objectiu està incorporat en les bilaterals de l'Estat i intentarem que el canvi que s'ha produït a Madrid ajudi en aquest sentit», ha apuntat el secretari d'Administracions Locals.Escobar també ha assegurat que «combatran» per incloure un nou pla d'inversions dignes per als municipis als pressupostos. «Us esperem en aquest combat intern i parlamentari», ha demanat. I finalment, també ha assegurat que es treballarà en noves polítiques territorials per frenar l'envelliment dels pobles i mantenir la cohesió i la diversitat al país. «Que no ens llevem un dia i ens faltin municipis», ha advertit.Escobar també ha celebrat la formació dels representants municipals. «El ciutadà és cada vegada més empoderat, més exigent, amb més criteri i més formació. Això és bo i obliga als representants a tenir també capacitats, i no només màsters, per atendre amb qualitat les exigències de la ciutadania», ha apuntat.També el president de l'ACM, David Saldoni, ha tornat a insistir en la importància que el món local i, sobretot, els electes estiguin ben formats per fer millor la seva feina. Saldoni també ha destacat que «l'ACM aposta per la qualitat i per donar eines per apropar-nos i escoltar els nostres ciutadans i donar-los uns millors serveis».L'Escola s'ha tancat amb una taula rodona amb la participació dels periodistes Sara Gonzàlez, Neus Tomàs i Jordi Barbeta. Al llarg de dos dies han passat diferents professionals del món de la comunicació com Xavier Peytibí, Pau Canaleta, Albert Saéz o Ferran Ramon Cortés que han destacat la importància de ser proper, cuidar la imatge o tenir una estratègia comunicativa. L'ACM té previst iniciar més jornades centrades en la preparació de les eleccions municipals tant a la seu de l'ACM com a les diferents comarques catalanes.