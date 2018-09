Com gaudir de les bonificacions per circular gratis per l'AP-7?

Els avantatges són pels trajectes entre Alcanar i Vilafranca Sud

Actualitzada 28/09/2018 a les 17:52

Trams inclosos

Via T o Telepeatge

La setmana vinent farà un mes des de que es van aprovar les bonificacions per circular per l'AP-7 i perquè els camions es desviïn de l'N-340 cap a l'autopista per reduir la congestió i la contaminació i augmentar la seguretat viària en les dues carretres. No obstant això, la manca d'informació no ha deixat clar com la ciutadania pot beneficiar-se de circular de forma gratuïta per l'AP-7. Concretament, entre els peatges d'Alcanar (sortida número 42) i Vilafranca Sud (sortida 30).Els vehicles que es poden beneficiar de les bonificacions són els automòbils lleugers amb una càrrega útil no superior a 3,5 tones, com són motocicletes, turismes i furgonetes.El trajecte que es faci ha d'estar entre Alcanar (sortida 30, que també accedeix a Ulldecona i Vinaròs) fins a Vilafranca del Penedès Sud (sortida 42). El recorregut ha de ser d'anada i tornada en un període de 24 hores com a màxim. S'ha de tenir en compte, que l'entrada i sortida sempre s'ha de fer als mateixos peatges. És a dir, si un usuari entra a Amposta fins al Vendrell, a la tornada ha d'entrar per la capital del Baix Penedès i sortir per la capital del Montsià.Les bonificacions són vàlides per tots els dies de l'any i per a totes les sortides que hi ha entre Alcanar i Vilafranca Sud (no inclou la sortida Centre ni la Nord d'aquest municipi).Un altre dels altres requisits per gaudir de les bonificacions és utilitzar el sistema de pagament conegut com Via T o Telepeatge. Aquest permet realitzar el pagament de la tarifa sense necessitat d'aturar-se mitjançant una transferència automàtica vinculada al compte bancari.Per disposar del sistema de Via T, aquest s'ha de contractar prèviament a alguna de les diferents plataformes com Bip&Drive o bé a les oficines de qualsevol banc.El dispositiu es col·loca a la zona central del parabrisesi al passar pels carrils destinats al telepeatge, la barrera s'aixeca sense haver d'esperar i realitzar cap transacció física, ja que el cobrament es fa automàtic.Un cop es té el dispositiu, el descompte s'aplica de manera automàtica quan es passa pels peatges adherits a la bonificació especificada. Al seu compte bancari, l'usuari primer veurà el cobrament del peatge i després el seu abonament.Cal tenir en compte que l'aparell Via T té un cost de manteniment, que varia segons l'empresa contractada.