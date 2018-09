Un turista anglès de 53 anys a la platja de Vilafortuny

L’home estava de vacances amb la seva dona a Cambrils

Actualitzada 28/09/2018 a les 12:38

Un turista anglès de 53 anys d’edat va morir, el migdia d’ahir dijous 27 de setembre, a la platja de Vilafortuny. Fins al lloc s’hi van traslladar els Mossos d’Esquadra, la Policia Local de Cambrils i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), el qual no va poder fer res per salvar-li la vida. L’home es trobava de vacances al municipi junt a la seva dona.Els fets es van produir quan faltaven 10 minuts per la 1 del migdia a la platja de Vilafortuny i a l’alçada de l’Avinguda Diputació, via on es troba l’hotel en el qual s’allotjava la parella. Segons ha pogut saber el Diari Més, l’home es va anar a banyar sol a la platja, situada molt a prop de l’hotel on dormien.Uns banyistes es van adonar que hi havia un cos surant dins l’aigua, per la qual cosa van treure l'home de l'aigua, van començar a practicar les primeres reanimacions i van trucar al 112. Fins al lloc s’hi van desplaçar Mossos d’Esquadra, Policia Local de Cambrils i SEM, el qual va fer les maniobres de reanimació a l’home sense èxit. Cap a les 2 del migdia, els metges del SEM van certificar la mort de l'home per una aturada cardiorespiratòria.