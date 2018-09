Salou inverteix 51.100 euros en el manteniment de les seves escoles

La majoria dels treballs s'han dut a terme durant l'estiu

L’Ajuntament de Salou ha invertit 51.100 eruros en diversos treballs de reforma i manteniment de diferents centres educatius, per tal de mantenir les bones condicions de les instal·lacions docents i la qualitat de l’educació. Les tasques s'han dut a terme durant l'estiu, tot i que al llarg del curs escolar es va duent a terme un manteniment continu.Al llarg d’aquest període s’han fet diversos treballs de millora a l’Escola Europa del municipi on s’ha pintat l’interior del centre amb una inversió que supera els 11.000 euros i s’han dut a terme treballs de sanejament de les clavegueres. També s’ha actuat a l’Escola Vora Mar, on s’han omplert els sorrals de sorra, s’han fet treballs de manteniment de les zones enjardinades i la poda dels arbres. L’escola Santa Maria del Mar es un altre dels centres on s’ha actuat reparant-se diverses portes i finestres que no tancaven correctament, així com diverses filtracions, sistemes de climatització, i punts elèctrics. L’Escola Salou ha estat l’altra escola en la que s’ha treballat omplint els sorrals, substituint part de l’enllumenat, reparant persianes trencades, i diverses portes en mal estat. Properament, també es pintarà la pista esportiva.La regidora d’Ensenyament, Júlia Gómez, ha explicat que «les obres que no s’hagin dut a terme al llarg de l’estiu per un problema de terminis es programaran durant les vacances de Nadal». Gómez, ha afegit que «amb aquestes actuacions volem mantenir el bon estat dels nostres centres i millorar-los any rere any amb noves actuacions».