La Diputació aprova un nou càrrec com a diputat delegat de la Presidència per a Quim Nin

ERC critica la creació d'aquesta figura i la CUP carrega que se li assigni un sou de 62.000 euros bruts anuals

Actualitzada 28/09/2018 a les 14:28

S'aprova una modificació de crèdit per 14,3 MEUR

El plenari de la Diputació de Tarragona d'aquest divendres ha aprovat la creació del càrrec de diputat delegat de la Presidència, que ocuparà Quim Nin. El debat, que s'ha produït sense Nin a la sala per una qüestió legal, s'ha centrat en el sou de la nova plaça, de 62.000 euros bruts anuals, que la CUP ha criticat. La proposta de modificació de l'acord per afegir el lloc de diputat delegat de la Presidència en el règim retributiu dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial de l'ens s'ha aprovat finalment amb 17 vots a favor de CiU, PSC i Ciutadans i amb el rebuig dels 7 diputats d'ERC, que han criticat la creació d'aquesta figura, i del diputat de la CUP. El president de la Diputació, Josep Poblet, ha defensat que la tasca del diputat delegat de Presidència servirà per «guanyar en eficàcia» i que a Nin «no se li ha fet res a mida».Nin va prendre possessió fa un mes com a diputat de la Diputació de Tarragona arran de la renúncia de Montserrat Carrera. La CUP, que no entén els canvis i els considera «contradictoris», ha criticat el «ball de cadires i càrrecs». D'altra banda, i pel que fa a la modificació de sou, el diputat cupaire, Edgar Fernández, ha defensat que els «sous de banquers i empresaris no són adequats per al servei públic». «Tenir sous alts fa perdre perspectiva social», ha lamentat Fernández.ERC també ha rebutjat la modificació del cartipàs «a sis mesos d'acabar el mandat» i existint dues vicepresidències i han argumentat que hi ha «pocs fonaments» per donar llum verda. El portaveu, Pau Ricomà, ha lamentat que no s'hagin donat més explicacions abans.El president de la Diputació, Josep Poblet, ha dit que «no hi ha hagut cap ball de cadires», i que Nin compta «amb tota la legitimitat». A més, ha argumentat que ja hi ha altres diputacions on funciona la figura de diputat delegat de Presidència i que ara, cap al final del mandat, s'ha donat l'oportunitat per crear-la aquí.En aquest sentit, Poblet creu que aquesta figura pot ajudar en l'eficàcia de la corporació, portant totes aquelles qüestions de què ara s'ocupa Presidència, sobrecarregada. Així, Nin es farà càrrec també de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.Pel que fa als retrets pel sou destinat al nou càrrec, Poblet ha citat Abraham Lincoln per contestar el diputat de la CUP apuntant que «als que els sembli car el talent, és que no coneixen el preu de la ignorància».El ple de la Diputació de Tarragona també ha aprovat una modificació de crèdit per import de 14.387.228,82 euros per impulsar nous serveis, equipaments i infraestructures viàries al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.Les diferents inversions fruit d'aquesta modificació de crèdit incideixen a la xarxa viària de la Diputació, i permeten pressupostar el condicionament de nous trams de carreteres. En concret, la TP-2039 del Catllar a l'N-340 (1,5 MEUR); la TV-7002 entre Vimbodí i el monestir de Poblet, segona fase (1,2 MEUR); l'accés a Vespella per la TV-2021 (1MEUR), i la T-1110 des de la T-330 a Lledó (1 MEUR). També s'invertirà en diferents millores puntuals de seguretat i drenatge al Camp de Tarragona (1,6 MEUR) i a les Terres de l'Ebre (800.000 euros).Altres inversions destacades són les destinades al conveni marc amb els consells comarcals en relació a la plataforma digital ACTIO, el sistema d'automatització de serveis administratius que impulsa la Diputació de Tarragona (100.000 euros); inversions en matèria de xarxa de calor de proximitat (300.000 euros), diferents actuacions al castell-monestir d'Escornalbou (650.000 euros), al monestir de Poblet (150.000 euros) en matèria de teleassistència i banc de suport de la Creu Roja (30.000 euros), de col·laboració amb plans d'ocupació (175.000 euros), amb Càritas Diocesana (30.000 euros), amb el Banc d'Aliments (30.000 euros), de suport a l'Any Cardenal Vidal i Barraquer (30.000 euros), o de suport als Jocs Special Olympics Catalunya (20.000 euros). Així mateix, contempla la inversió per a obres de millora a l'antiga Escola d'Art de la Diputació a Reus (480.000 euros). Aquestes inversions noves s'afegeixen a altres dotacions existents per a aquests projectes.D'altra banda, en el mateix ple s'ha aprovat definitivament el projecte de millores de seguretat i drenatge de la carretera TV-3233 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un pressupost d'execució de contracta de 1.840.702,08 euros. També s'ha aprovat de manera definitiva un altre projecte, el de condicionament de la travessera de la Riba, carretera C-240z i TV-7044, amb un pressupost d'execució de 675.299,34 euros.