El moment més tens s'ha viscut quan el regidor Santi Gámez s'ha encarat amb l'activista

Actualitzada 28/09/2018 a les 15:03

El ple de Cambrils ha viscut moments de tensió durant el seu transcurs pels crits de Jorge Fernández, l'ocupa de l’edifici de la Residència Montemar. El desencadenant ha estat quan es debatia la possible creació d'una oficina d'atenció ciutadana a Vilafortuny.Jorge Fernández ha començat a cridar que els polítics que hi havia presents eren uns «corruptes» i uns «pocavergonyes». L'activista també ha criticat el desnonament de tres famílies aquesta setmana.L'alcaldessa, Camí Mendoza, li ha demanat silenci i ha advertit que sinó ho feia hauria d'abandonar la sala. Davant els crits reiterats de Fernández, la Policia Local ha acabat treient-lo fora.El moment més tens, s'ha viscut quan un dels regidors no adscrits, Santi Gámez, s'ha encarat a Fernández per cridar-lo «pocavergonya», tal com es pot veure en un vídeo.Finalment, Jorge Fernández ha abandonat la sala del ple acompanyat de la Policia Local.Jorge Fernández es va declarar en vaga de fam fa unes setmanes davant la porta del Consistori, fins que finalment, se li va concedir l'empadronament a la residencia Montemar, lloc que havia ocupat.