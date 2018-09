Blaumut i Jordi Savall, a la Temporada de tardor del Josep Carreras de Vila-seca

El grup de pop tancarà la gira de concerts del seu disc ‘Equilibri’, i Savall hi actuarà amb una formació composta per músics immigrants i refugiats

Actualitzada 27/09/2018 a les 20:58

El comiat de Blaumut

Aquest dijous s’ha presentat la Temporada de tardor de l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, amb una programació que consta de dotze concerts, i que donarà el tret d’inici aquest mateix divendres, 29 de setembre, amb el concert líric de Josep-Ramon Olivé i Alan Branch al piano, que interpretaran el concert El Lied, la mélodie i la cançó.Entre els noms destacats de la temporada hi ha el de Jordi Savall, que actuarà el 21 de desembre a la Gala benèfica a favor de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. El músic vindrà a Vila-seca acompanyat de la formació Orpheus XXI, un conjunt musical format per músics immigrants i refugiats procedents de diversos països. Orpheus XXI neix del projecte social homònim que Jordi Savall, ambaixador de la Unió Europea pel diàleg intercultural el 2008, i Artista per la Pau escollit per la UNESCO, inicia l’any 2016 amb l’objectiu de permetre la integració de músics professionals refugiats i immigrants.L’Auditori de Vila-seca ha estat l’escenari escollit pel grup Blaumut per acomiadar-se del públic de les comarques de Tarragona, amb un concert que oferiran el 23 de novembre, i que promet ser una proposta familiar i molt especial, pensada per deixar un bon gust de boca abans d’abordar un punt i a part de cara a futurs nous projectes musicals.En l’apartat de música clàssica, l’Auditori Josep Carreras presenta dues destacades novetats per a aquesta tardor. La primera és l’estrena del Cicle Joan Guinjoan de músiques del nostre temps, centrat en la música actual catalana i els seus compositors. El primer d’aquests concerts serà el 9 de novembre, de la mà del Quartet Gerhard, el qual estrenarà a la demarcació una de les obres per a quartet de corda que va escriure el compositor riudomenc Joan Guinjoan. El mateix Guinjoan assistirà a la inauguració del cicle, i conversarà amb el públic sobre la seva obra. La segona novetat està relacionada amb el propi Quartet Gerhard, ja que la formació estrenarà residència artística a Vila-seca, un lloc amb fortes connexions amb els seus components, ja que tres dels quatre músics es van formar al Conservatori vila-secà.A banda d’aquests concerts, cal destacar el que es farà amb la col·laboració de l’Associació Cultural Catalano-Iberoamericana, que comptarà amb Cecilio Tieles (7 d’octubre); el concert de l’Orquestra Camera Musicae amb el pianista Alexander Melnikov (12 d’octubre); el del grup Viola da samba, que interpretarà bossa nova amb instruments antics (20 d’octubre); Lluís Capdevila amb el seu concert Diàspora (2 de desembre), i Ala Voronkova i Guerassim Vornkov, que portaran el concert Salut d’Amour (15 de desembre). La programació també té un espai destacat per a les agrupacions vila-secanes, com el Cor Scherzo, que actuarà amb el Cor Exaudio el proper 19 d’octubre, el concert de l’Ensemble Vila-seca, el 16 de novembre, i el tradicional concert de Sant Esteve amb la Coral Nova Unió i l’Orquestra Händel.La programació al complet es pot consultar a la pàgina web de l’Auditori Josep Carreras , així com comprar entrades i abonaments de temporada.