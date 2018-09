Vila-seca, capital de les viles florides

Acollirà la Gala de Lliurament de les Flors d’Honor, que reconeix els municipis pels seus espais verds

Actualitzada 26/09/2018 a les 19:25

El moviment Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), que té com a principal objectiu promoure la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta verda. Un cop a l’any, Viles Florides celebra una gran gala en la qual es premien els municipis per la seva sensibilitat vers la natura i la cura dels espais verds amb uns distintius, les Flors d’Honor, que s’atorguen després que un jurat especialitzat visiti els candidats i en faci una valoració (s’atorguen des d’una fins a cinc Flors d’Honor, la màxima distinció).Aquest 2018 el municipi que acollirà aquesta gran gala serà Vila-seca, que forma part de Viles Florides des de l’any 2014, i que des de bon començament ha estat distingida amb els màxims guardons. Roger Parcerisa, responsable de promoció de Viles Florides, expressava aquest dimecres el perquè de l’elecció de Vila-seca: «el municipi ha copsat el nostre missatge i l’ha interioritzat de manera espectacular». Després d’assegurar que Vila-seca és un referent a tot Catalunya, Parcerisa va explicar que és gràcies a aquest municipi que el missatge de les Viles Florides s’ha pogut escampar pel sud del país, servint de referència per a pobles i ciutats de la demarcació.La Gala de Lliurament de les Flors d’Honor de les Viles Florides de Catalunya se celebrarà al Jardí del Castell de Vila-seca el pròxim divendres 5 d’octubre, i s’espera la presència de delegacions d’un bon nombre dels municipis adherits al moviment, que a dia d’avui són aproximadament 130. La cerimònia estarà presidida per la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i serà conduïda per l’actor tarragoní Fermí Fernández. Els assistents a la Gala seran rebuts ja a primera hora del matí, i durant tot el dia s’han organitzat diverses activitats, entre les quals una conferència del prestigiós horticultor Carlos Magdalena, diplomat en Horticultura per la Royal Botanical Gardens de Londres, on treballa cultivant plantes tropicals pel seu valor científic i de conservació (les persones que hi vulguin assistir han de sol·licitar-ho través de la pàgina web de Viles Florides).D’altra banda, durant el cap de setmana del 5 al 7 d’octubre, l’Ajuntament ha programat un plegat d’activitats per tal de convertir l’esdeveniment en una festa per als vila-secans. D’aquesta manera, s’ha articulat un programa de visites guiades gratuïtes en trenet pels principals espais verds del municipi, i que permetran conèixer amb més profunditat espais tan emblemàtics com el Castell de Vila-seca, el Parc de la Torre d’en Dolça, el Raval de la Mar o el Pinar del Perruquet, entre altres. Per gaudir de l’experiència n’hi ha prou a recollir les invitacions a la recepció de l’Ajuntament de Vila-seca.D’altra banda, el Castell acollirà una exposició de bonsais, i s’hi podrà veure l’exposició «Vila-seca, la realitat d’un somni».