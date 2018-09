L'afectada ha estat evacuada en estat menys greu al CUAP de Cambrils

Actualitzada 27/09/2018 a les 10:49

Una furgoneta ha patit una sortida de via, la matinada d'aquest dijous 27 de setembre, a la T-310 a l'alçada de Mont-roig del Camp. Com a resultat, una dona ha resultat ferida menys greu i va haver de ser traslladada al CUAP de Cambrils.L'accident s'ha produït a la 1.05h al punt quilomètric 18 d'aquesta via, al terme municipal de Mont-roig del Camp. Per causes que es desconeixen, una furgoneta ha patit una sortida de via. Una dona ha resultat ferida menys greu en el sinistre. El SEM s'ha traslladat al lloc amb una unitat i ha evacuat a l'afectada en estat menys greu al CUAP de Cambrils. Els Mossos d'Esquadra i un vehicle de Bombers també han acudit al lloc dels fets.