Tres homes ferits en xocar dos cotxes a la T-314 a Cambrils

Els tres afectats van ser evacuats a l'Hospital Sant Joan de Reus, tots amb pronòstic menys greu

Actualitzada 27/09/2018 a les 10:14

Tres homes van resultar ferits, la nit d'ahir dimecres 26 de setembre, en un accident amb dos vehicles implicats a la T-314 al terme municipal de Cambrils. Els tres afectats van ser evacuats a l'Hospital Sant Joan de Reus, tots amb pronòstic menys greu.El sinistre es va produir a les 22.11h de la nit al punt quilomètric 0,7 de la T-314, a l'alçada de Cambrils. Per causes que es desconeixen, dos turismes van patir una col·lisió per embestida. Com a resultat, tres homes van resultar ferits.Fins al lloc s'hi van traslladar dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), els quals van ser evacuats a l'Hospital Sant Joan de Reus, tots en estat menys greu. També hi van acudir els Mossos d'Esquadra i una única dotació dels Bombers de la Generalitat.