Salou inicia la pròxima setmana la temporada d'hivern de la zona blava

El proper dilluns 1 d’octubre, el municipi només comptarà amb sis carrers on s’haurà de pagar

Actualitzada 27/09/2018 a les 15:51

Obtenir les targetes d’aparcament gratuït

Salou començarà amb el nou horari d’hivern d’aparcament a la zona blava el proper dilluns 1 d'octubre. Aquest redueix notablement els punts d’aparcament de pagament respecte de l’estiu. Així doncs només hi haurà sis carrers on s’aplicarà la zona blava. Aquests són c/Barcelona, Via Roma, c/ Ciutat de Reus, Via Augusta, el primer tram del c/ Berenguer de Palou, i el c/ Scala Dei. En total 290 places de zona blava distribuïdes pel municipi, i especialment, a la zona més cèntrica i comercial de Salou per tal d’afavorir la mobilitat comercial.Pel que fa a l’horari de vigència de l’estacionament regulat estarà en funcionament de les 9.30h i fins a les 14h i de les 17 a les 20h de dilluns a divendres. Per quart any consecutiu, es manté únicament el pagament obligatori del tiquet d’aparcament només els dissabtes pel matí en horari de 9.30 a 14 hores, i per tant, s’anul·la el pagament regulat els dissabtes per la tarda i els diumenges durant tot el dia.En aquesta nova temporada d’hivern estarà vigent fins al 31 de maig –excepte el període de Setmana Santa- obtenir un tiquet d’una hora tindrà un cost de 0,75 euros per la primera hora i de 0,85 euros per la segona. Pels residents que paguin l’impost de vehicles (ICV) al municipi disposaran de 200 hores d’estacionament gratuït en el cas dels ciutadans amb l’ICV domiciliat en un dels carrers i números afectats a l’hivern, i de 150 hores per a la resta de ciutadans amb l’ICV a Salou. Aquesta targeta és vàlida fins el 30 de setembre de 2019, i li permet treure un tiquet per aparcar el vehicle assignat en zona blava fins esgotar el crèdit de què disposi. Un cop esgotat el saldo, la targeta quedarà automàticament anul·lada.Per ser beneficiari d’aquesta targeta s’ha de tenir domiciliat i pagat l’impost de circulació del vehicle a Salou i no tenir sancions de trànsit municipals pendents de pagament.A partir del dilluns 1 d’octubre es durà a terme la recàrrega de les targetes als ciutadans que la posseeixin, o als ciutadans que la demanin per primer cop; aquells que l’hagin extraviat hauran d’esperar fins a la setmana del 15 d’octubre per a procedir a l’obtenció i recàrrega.L’horari d’atenció al ciutadà a les dependències de l’OAC és de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores. Els interessats hauran de presentar el DNI original del titular del vehicle o una autorització signada pel mateix amb fotocopia del seu DNI i entregar la targeta caducada.Cal recordar que el tiquet amb la matrícula impresa s’ha de col·locar ben visible en el vehicle, del contrari podrà ser sancionat.