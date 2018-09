Ermites i santuaris singulars de Tarragona protagonitzen un nou llibre de la Diputació

L’obra és el 18è volum del Programa Difusió Cultural

Un total de cinquanta ermites i santuaris singulars del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre es recullen al llibre ‘Ermites i santuaris singulars e la demarcació de Tarragona’, editat per la Diputació de Tarragona. L’obra parla de temples que destaques pel seu emplaçament geogràfic i el seu valor artístic i patrimonial, fet que les converteixen en símbols identitaris de la població. La publicació és el 18è volum del Programa Difusió Cultural, i forma part de la Biblioteca Ramon Berenguer IV de la Diputació.El llibre fa un recorregut per una cinquantena d'aquests edificis i n'explica les seves particularitats. De cada ermita o santuaris hi ha una petita ressenya històrica i una descripció dels principals elements artístics, arquitectònics i constructius, la cronologia constructiva i l'estil artístic al qual pertany, així com fotografies de cada temple.El volum, obra de Domènec Ribes i Mateu, forma part del Programa Difusió Cultural. El llibre forma part de la Biblioteca Ramon Berenguer IV que conté la biblioteca virtual de la Diputació i és l'aparador de les publicacions del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.