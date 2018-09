Detenen un veí de Valls per robar una televisió en un hotel de l'Espluga de Francolí

L’arrestat va escalar fins arribar a l’habitació i hi va entrar per la finestra

Actualitzada 27/09/2018 a les 12:38

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de l’Alt Camp i la Conca de Barberà van detenir, el passat divendres, un veí de Valls de 36 anys per un robatori amb força en un hotel de l’Espluga de Francolí. En concret, l’home va robar una televisió d’una habitació després d’escalar per la façana de l’edifici i entrar a l’estança per la finestra.La investigació es va iniciar arran de la denúncia dels propietaris de l’establiment, els quals van informar la policia que la matinada del 28 d’agost van patir el robatori d’una televisió que estava en una habitació situada al tercer pis. Els agents van confirmar que el lladre havia escalatfins a arribar a l’habitació i hi va entrar per la finestra. Un cop a l’interior va agafar la televisió i, després d’escorcollar diverses habitacions, va marxar.Els Mossos van poder identificar el presumpte autor després de diverses gestions. Es tracta d’un veí de Valls que ha havia estat detingut a principis d’any per un robatori amb força a la capital de l’Alt Camp. L’home va ser detingut el passat divendres i, un cop en dependències policials, el lladre va trucar un altre individu que va portar la televisió robada a la policia. L’aparell va ser retornat als seus propietaris.El detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia i va quedar en llibertat amb càrrecs.