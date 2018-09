Ábalos assegura que el Corredor Mediterrani entrarà en funcionament el 2021

El ministre destaca davant de més d'un miler d'empresaris la «competitivitat» que aportarà la infraestructura

Actualitzada 27/09/2018 a les 15:42

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha anunciat aquest dijous que el Corredor Mediterrani entrarà en funcionament el 2021, des d'Algesires fins a la frontera amb França, i que els treballs ja estan «a la recta final». Ábalos ho ha anunciat des de l'acte a favor d'aquesta infraestructura al Palau de Congressos de Barcelona, que ha comptat amb la presència de més d'un miler d'empresaris de Catalunya, el País Valencià i les altres comunitats de l'arc mediterrani espanyol. El ministre ha destacat l'augment de la «competitivitat» dels territoris per on passarà la infraestructura i ha assegurat que la «connexió amb Europa és fonamental». Ábalos ha precisat, però que tot i que el Corredor Mediterrani estigui operatiu «encara algunes obres», com els amples de via o d'adeqüació.L'acte –convocat per l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) ha aplegat més d'un miler d'empresaris, agents de la societat civil i polítics catalans, del País Valencià, Múrcia i Andalusia- ha comptat amb les intervencions del mateix ministre Ábalos; el president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera; el president de l'AVE, Vicente Boluda; el president de la CEOE, Juan Rosell; el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, Josep Lluís Bonet; la consellera delegada del Grup Juste, Inés Juste i la directora general de la European Retail Roud Table, Suzanne Czech.Ábalos ha defensat la «cohesió social» que comportarà l'obra i ha elogiat la «classe empresarial molt dinàmica» que ha impulsat les demandes perquè es concretés aquest projecte. En aquest sentit, ha precisat que malgrat la intenció és que el 2021 el corredor estigui en funcionament, encara quedaran alguns treballs en qüestions d'«ample estàndard» i altres obres d'adequació. El ministre considera que amb aquest compromís s'ha adoptat un «fort impuls» al corredor i ha assegurat que els treballs que queden són «merament tècnics» perquè la qüestió financera «esta coberta». «Ara és quan es veurà la llum» ha reiterat.Ábalos també s'ha felicitat per «haver donat un impuls fort» i ha afegit que precisament aquest dijous el consell d'administració d'Adif aprovarà tres contractes de 443 milions d'euros per a les obres del corredor a Almeria i ha avançat que al 2019 ja s'hauran licitat tots els trams. El ministre però, s'ha mostrat preocupat per com es concretarà la connexió ja en territori francès perquè, ha recordat, el corredor enllaça Algesires amb el centre d'Europa i ha afirmat que es troba en contacte, tant amb autoritats franceses com en la Comissió Europea.Per últim, el ministre ha reivindicat un canvi de model a l'Estat i es passi d'una «Espanya radial» a una altra més «integrada, real i interconnectada». «Com a valencià no puc entendre que em costi tant arribar a Barcelona en el sistema ferroviari i tardi tant en arribar a Alacant. Per això estem treballant en una altra idea d'Espanya», ha afegit.Per la seva banda, el president de la CEOE, Juan Rosell, ha subratllat els beneficis que suposarà el Corredor Mediterrani com a «infraestructura estratègica». «Crec que el Corredor Mediterrani és clau, no només des del punt de vista logístic sinó des del desenvolupament econòmic i social», ha continuat el màxim dirigent de la patronal, que ha destacat, entre d'altres, els estalvis empresarials i en consum energètic.Entre els beneficis que ha enumerat, hi ha el desenvolupament sostenible amb una reducció d'emissions de CO2, l'augment de les interconnexions dels grans ports del Mediterrani i que aquests siguin més competitius i la reducció dels temps. «En el món empresarial el temps és or», ha assenyalat.Pel que fa el president del Cercle d'Economia, Juan José Burgera, ha elogiat la «perseverança» de l'AVE en el Corredor Mediterrani i el «compromís i contundència» que ha demostrat l'entitat en els dos darrers anys, ja que «ha permès supervisar el projecte, la seva execució o no execució i fer partícips a totes les comunitats" d'una infraestructura, ha dit, que és «d'interès general».Pel que fa el president de l'AVE, entitat organitzadora de l'acte, Vicente Boluda, ha apuntat que el corredor Mediterrani «treu barreres i facilita el moviment de persones» i ha destacat que també facilitarà el lliure trànsit de béns i serveis. Per això, ha insistit que és una «peça clau».Ente els empresaris assistents confirmats, hi havia Artur Carulla (Agroalimen), Ignacio Ferrero (Idilia Foods), Javier Godó (Grup Godó), Clemente González (Alibérico i IFEMA), Jordi Gual (Caixabank), Juan Roig (Mercadona), Javier Moll (Prensa Ibérica Media), Josep Oliu (Banc Sabadell), Agnès Noguera (Libertas 7), Josep Terradellas (Casa Tarradellas), Miguel Torres (Família Torres) i Vicente Boluda (Boluda Corporación Marítima i AVE).Abans de l'acte d'aquest dijous, l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) va impulsar la pagina web www.elcorredormediterraneo.com i una campanya que sota el títol #QuieroCorredor va acostar al territori on es construiria la infraestructura els beneficis de la connexió de l'alta velocitat des de Gibraltar fins a la frontera i cap al continent europeu. Concretament, a campanya s'ha pogut veure a Tarragona, Múrcia, Almeria, La Encina (Alacant), València, Madrid, Los Barrios (Camp de Gibraltar), Màlaga, Granada, Cartagena, Lorca, Alicante, Castellón, Reus i Martorell.