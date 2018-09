Una trentena de restaurants participaran a les quartes jornades del calamar de Cambrils

L’esdeveniment gastronòmic se celebraran del 28 de setembre al 14 d’octubre

Actualitzada 26/09/2018 a les 12:42

El calamar tornarà a ser el protagonista a Cambrils del 28 de setembre al 14 d’octubre. Durant aquests dies se celebraran les quartes jornades del calamar, en les quals un total de 31 restaurants oferiran les seves creacions gastronòmiques amb aquest mol·lusc marí com a protagonista.Els locals participants oferiran receptes molt diverses que combinaran el calamar amb productes de temporada de la pagesia del territori. Els preus dels plats oscil·len entre els 23,50 i els 65 euros i es maridaran amb diferents vins i caves Torelló.Els 31 establiments participants són Acuamar, Beach Club Estival Eldorado Resort, Bec d’Or, Cal Tendre, Can Bosch, Can Solé, Casa Gallau, Casa Macarrilla 1966, Club Nàutic, Denver, Duomo, El Pescador, El Pòsit, Gami, Germans Miquel’s, La Palmera de la Llosa, Les Barques, l’Escandall, L’Espurna, Llop de Mar, L’Original Experiències Gastronòmiques, Miquel, Miramar, Montserrat, Rincón del Diego, Tendències del Mediterrani, La Casa del Vermut, Moraima, Taberna Kupela, Xiringuito del Mar i El Maset.Podeu consultar tots els menús en aquest enllaç