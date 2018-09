Tècnics i voluntaris treballen per trobar el niu de tortuga babaua a la platja de l'Ardiaca

Els experts han fet guàrdia durant aquesta nit, però no han observat el naixement de cap altre exemplar

Tècnics i voluntaris treballen, el matí d'aquest dimecres, per localitzar el punt concret on es troba el niu de tortuga babaua de la platja de l'Ardiaca de Cambrils. L'existència d'un niu d'aquesta espècie en l'esmentat espai es va descobrir a primera hora del matí d'ahir dimarts, quan un veí de la zona va observar un total de quinze cries en aquesta platja just davant de l'Hotel Dorado, al carrer Mallorca. La zona va quedar immediatament abalisada per tal de protegir les tortugues babaues. Els experts han fet guàrdia a la zona durant la nit però encara no s'ha trobat el niu.Un grup de persones, entre els quals hi ha tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat i persones voluntàries d'algunes entitats, han fet guàrdia durant tota la nit. L'objectiu era observar si apareixia algun altre exemplar d'aquesta espècie i trobar el niu, ja que els ous solen eclosionar a primera hora del matí o a la nit. Segons ha pogut saber Diari Més, però, durant aquest període de temps no ha sortit cap altre tortuga i encara no s'ha detectat en quin punt concret pot estar el niu.Per tal de trobar el lloc on es troba la posta d'ous, un total de set tècnics i voluntaris treballen durant aquest matí al lloc, el qual la Policia Local de Cambrils va abalisar el matí d'ahir dimarts per tal de protegir les tortugues. Els tècnics han marcat un espai més concret on creuen que es pot trobar el niu i utilitzen varetes que punxen a la sorra molt a poc a poc i cuidadosament per tal de localitzar-lo. Segons informen, en el cas que aquest mètode no doni els seus fruits, es procedirà a treure la sorra de la zona marcada amb pales per tal de trobar-lo.Cal recordar que aquest és el segon cas de naixements de tortugues babaues detectat a Cambrils, ja que a mitjans de setembre ja va aparèixer un altre niu d'aquesta espècie a la platja de Vilafortuny.