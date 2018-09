Més de 120 persones de Dow donen suport a la 'Festa per a Tothom'

En aquesta 28a edició de l’esdeveniment s’ha estrenat la geganta adaptada Frida

Actualitzada 25/09/2018 a les 20:49

Dow ha donat, un any més, suport a la Festa per a Tothom, que forma part de la Santa Tecla tarragonina. Aquest esdeveniment enguany arribava a la 28a edició i des de l’any 2000 compta amb la participació de la companyia. Aquest 2018, la festa ha celebrat una de les edicions més especials gràcies a la Frida, una geganta adaptada per ser portada per persones en cadira de rodes. Es tracta de la primera geganta inclusiva que forma part d’aquestes festivitats tarragonines i que neix gràcies a la voluntat i compromís de Dow, junt amb la coordinació dels serveis tècnics del departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona. Més de 120 col·laboradors, entre empleats i familiars, han participat en el programa de voluntariat, que ha comptat amb més de 300 participants.El passat 15 de setembre es va donar inici a les activitats amb la ja tradicional presentació oficial al Balcó del Mediterrani, amb la presència destacada d’autoritats com l’Alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Per part de Dow hi van assistir el Director Global d’Operacions per a Dow Europa, Orient Mitjà, Àfrica i la Índia i Director del Complex Industrial de Dow a l’Alemanya Central, Kepa Díaz de Mendíbil; el Director del Complex Industrial de Dow Tarragona i South Europe Hub Leader (Espanya, Portugal, Itàlia i Turquia), Jaume Sariol; i els representants de la network DEN Ibérica María Trigo i Ignasi Cañagueral.L’acte va suposar la presentació en societat de la Geganta Frida, feta a imatge i semblança de la mundialment coneguda pintora mexicana Frida Kahlo, una figura marcada per les dificultats físiques. Després, es va fer esment al programa d’actes d’enguany i es va realitzar la fotografia de grup.Des de Dow s’ha mostrat agraïment a la colla gegantera Frida, per la «passió, implicació i il·lusió mostrada en els entrenaments, en la preparació i en tot el procés necessari per posar en marxa la Geganta Frida». Tot plegat es va posar de manifest en les diferents sortides que la Geganta ha dut a terme durant aquestes festes i, molt especialment, durant l’Arrencada dels Gegants, celebrada el 21 de setembre.Un cop tancat el programa de la festa major, tant Dow com el programa Festa per a Tothom i la colla gegantera Frida ja treballen en les properes activitats.