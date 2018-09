Esport, vi del Priorat i molta gresca

La Marató del Priorat és una cursa que combina l’esport amb la degustació de vi i la tradició vinícola

Actualitzada 25/09/2018 a les 19:29

Sense rellotges

El pròxim 7 d’octubre se celebra la cinquena edició de La Marató del Priorat, una cita esportiva única al país que té com a marc natural aquesta comarca.Tal com la defineixen els seus organitzadors, l’Associació Dracsrunners, es tracta d’una competició diferent, pensada amb cor de corredor i per als corredors, on descobrir el Priorat esdevé el més plaent dels sacrificis.En aquesta cursa tot és singular. Començant pels punts d’avituallament, on a més dels aliments i begudes habituals, els corredors hi trobaran vi del Priorat, gràcies a la col·laboració de més d’una vintena de cellers de la DO Montsant i DOQ Priorat, així com productes de la terra. O el punt de partida i arribada, que és l’edifici modernista de la Cooperativa de Falset-Marçà, on un grup de trabucaires donarà el tret de sortida després que els participants hagin fet una visita a l’interior de l’edifici. I els premis per als participants i guanyadors no seran trofeus estàndard, sinó ampolles de vi (en format màgnum per als vencedors), que s’entreguen en uns podis construïts amb bótes de vi. A més, es convida als participants a córrer disfressats.La Marató (42’195km i més de 1.300m de desnivell positiu) transcorre per camins, pistes i corriols, i travessarà vinyes i paisatges de sis termes municipals: Falset, Bellmunt del Priorat, Gratallops, la Vilella Baixa, Torroja del Priorat i Porrera. També hi ha l’opció de fer només Mitja marató (21’097km i més de 600m de desnivell positiu). L’objectiu és efectuar-les en una sola etapa, amb un temps màxim de 8 hores per la Marató i de 5 hores per la Mitja.En anteriors edicions la cita esportiva ha arribat a congregar prop de mig miler de corredors, i enguany s’espera superar aquesta xifra. A dia d’avui, expliquen des de l’organització, hi ha centenars d’inscrits de tot Catalunya, de València, Saragossa, Guipúscoa o Tenerife, així com corredors que arribaran des de França, Polònia, Suïssa, Bèlgica i Noruega, entre altres països.Aquest tipus de competicions son singulars a casa nostra, però hi ha llocs com França, on ja són una tradició. És el cas de la Marató del Médoc, que cada any aplega a la regió de Bordeus prop de deu mil participants. Tot i les similituds, la Marató del Priorat es vol posicionar com una cursa diferenciada, pensada perquè els corredors gaudeixin del paisatge mentre travessen la comarca en temps de verema, i gaudeixin d’una jornada plena de sorpreses i activitats, com les sessions de zumba per als acompanyants, les visites al patrimoni o les curses infantils. «Volem que els corredors s’oblidin dels rellotges, que vinguin amb els amics amb qui normalment entrenen i fan curses, i gaudeixin del paisatge i les sorpreses», explica Xavi Martí, de Dracsrunners. Els organitzadors, però, també obren la competició als atletes interessats només a competir. Per a més infromació es pot consultar la web www.maratodelpriorat.com