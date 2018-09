El jurat popular considera Francisco Javier Mora culpable de l'assasinat de Ginés

Els membres han considerat que no tenia afectades les seves capacitats quan va cometre el crim a la Pobla

Actualitzada 26/09/2018 a les 20:33

El jurat popular ha considerat provat aquest dimecres a la tarda que l’assassí confés de la seva dona a la Pobla de Mafumet l’any 2016 no tenia afectades les seves capacitats quan va cometre el crim. Per unanimitat, el tribunal ha declarat Francisco Javier Mora culpable d’haver acabat amb la vida de Carmen Ginés, de 44 anys. El jurat ha subratllat que la víctima no va tenir possibilitat de defensar-se i que la vintena de ganivetades que li va propinar el seu marit van ocasionar-li un patiment innecessari. En el seu veredicte, el tribunal ha assenyalat que, atenent als informes forenses, l’home havia consumit cocaïna però no havia pres alcohol, tal com va afirmar dijous passat en la seva declaració a l’Audiència de Tarragona.Durant la seva compareixença, Francisco Javier Mora va afirmar que el dia del crim havia consumit una gran quantitat d’alcohol i cocaïna. L’home va justificar que els estupefaents van produir-li «paranoia» i una sensació «molt estranya», i va dir que no recordava res més. El processat va admetre que possiblement havia discutit amb la dona perquè volia més droga i diners.Segons el veredicte que s’ha fet públic aquest dimecres a la tarda, el jurat popular ha considerat provat que la nit del 17 de desembre del 2016 l’home va accedir al petit lavabo on hi havia la seva dona, s’hi va aproximar per l’esquena i li va propinar diversos cops i una vintena de ganivetades que van produir-li la mort.Els nou membres del tribunal han recordat que la filla de la víctima va veure el seu padrastre amb una actitud normal quan va tornar a casa. Així mateix, han apuntat que en la seva declaració els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Campclar van explicar que l’home hi va acudir per confessar que havia degollat la dona i que no presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l’alcohol o les drogues.Malgrat que s’ha demostrat que l’home va consumir droga abans dels fets i que patia un trastorn de dependència a la cocaïna, el jurat ha sostingut que en el moment dels fets l’home no tenia afectades les seves capacitats volitives i cognitives, tal com van manifestar diversos perits durant la vista oral. El veredicte ha posat de manifest que l’home va atacar la dona per sorpresa, que ella no es va poder defensar i que les ferides van ocasionar-li un gran patiment.Per tot plegat, la fiscalia ha mantingut la petició de 23 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament. Segons el fiscal, si l’home no hagués confessat el crim, la investigació hauria recaigut igualment sobre ell, per la qual cosa ha argumentat que l’agreujant de parentiu és més qualificat que l’atenuant de confessió. A més, el fiscal ha recordat que l’home no ha esclarit durant el judici les circumstàncies en què es va produir la mort.Les acusacions particulars han elevat la petició fins als 25 anys de presó. Els advocats que representen els familiars de la víctima han subratllat que no va haver-hi col·laboració per part de l’acusat i que, durant el judici, no ha mostrat penediment. Per la seva banda, la defensa ha demanat que es tingui en compte l’atenuant de confessió per reduir-li la pena. El judici ha quedat vist per a sentència.