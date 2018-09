L’home, que circulava amb un turisme, va donar un resultat de 0,80 mg/l a la prova d’alcoholèmia, de manera que triplicava la taxa permesa

Actualitzada 26/09/2018 a les 11:52

Un home de 28 anys, nacionalitat xinesa i veí de Mollerussa va ser detingut, ahir dimarts 25 de setembre, per xocar amb el seu cotxe contra una moto a l’A-7 a Cambrils quan conduïa sota els efectes de l’alcohol i fugir del lloc. L’infractor triplicava de passada la taxa d’alcoholèmia permesa, ja que va donar un resultat positiu de 0,80 mg/l d’aire espirat en la prova d’alcoholèmia. Per la seva banda, el motorista va resultar ferit menys greu.Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 6 del matí alertant que s’havia produït un accident de trànsit entre un tot terreny i una moto a l’A-7 a l’alçada de Cambrils i el conductor del tot terreny havia fugit del lloc. Una patrulla va anar al lloc de l’accident i va trobar el motorista, que va ser traslladat pel Servei d’Emergències Mèdiques a l’Hospital Sant Joan de Reus en estat menys greu.Mentre vàries patrulles feien la recerca del conductor escàpol, diversos conductors van alertar que hi havia un vehicle circulant a poca velocitat i fent ziga-zagues per la carretera C-14, en sentit Montblanc. El vehicle estava ocasionant molta retenció i posava en greu perill la resta d’usuaris de la via, ja que envaïa constantment el sentit contrari.Els mossos van localitzar i aturar el vehicle a l’altura de Montblanc. Dins hi viatjaven dues persones i el conductor presentava signes evidents d’anar begut. L’home es va sotmetre a la prova d’alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,80 mg d’alcohol per litre d’aire expirat. Els agents també van comprovar que el tot terreny tenia danys a la part davantera esquerra.Arran d’aquests fets, els Mossos van detenir el conductor com a presumpte autor d’un delicte d’omissió del deute de socors i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques i van immobilitzar el vehicle. Després de declarar en seu policial, el detingut va quedar en llibertat a l’espera de citació judicial.