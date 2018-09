Desmantellen una plantació de 320 plantes de marihuana en un terreny forestal de Riudecols

La Guàrdia Civil ha detingut dues persones com a responsables de la plantació

Actualitzada 26/09/2018 a les 14:00

La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana amagada en una zona forestal propera al nucli urbà de Riudecols i ha detingut dues persones com a responsables. Els agents han intervingut 320 plantes de Cànnabis Sativa i 14 quilos de cabdells, a més de fertilitzans i material agrícola.La investigació es va iniciar a primers d'agost, quan una persona que practicava senderisme a la zona de Rigués dels Voltes, a Riudecols, va informar al cos de l'existència d'una suposada plantació de marihuana. Arran de la informació, els agents van localitzar nombroses plantes ocultes entre la vegetació en un lloc de difícil accés. També es van trobar amb un espai on hi havia una gran quantitat de cabdells en procés d’assecat.Després d'establir un operatiu de vigilància a la zona es va observar la presència d'un vehicle ocupat per dues persones que es dirigia fins a la plantació. Seguidament, les persones van iniciar tasques de manteniment de la plantació, moment en què van ser sorpresos per la Guàrdia Civil. Després d’intentar identificar-los, un dels dos homes va intentar fugir, però va ser identificat posteriorment.En aquest moment es va procedir a la detenció d'un dels implicats, un home de nacionalitat marroquina veí de Reus que ajudava al principal investigat a tenir cura de la plantació. Quan els agents intervenien el cultiu i el material es van personar a la zona dos individus, que una vegada identificats van resultar ser familiars del principal investigat.Per aquest motiu es va establir un dispositiu policial a fi de localitzar al principal sospitós. Aquest va ser localitzat a prop del seu habitatge, on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. La recerca ha culminat amb la confiscació de 320 plantes de marihuana, amb un pes de 87 quilos, 14 quilos de cabells de la mateixa substància, fertilitzants i útils empleats per al cultiu.Els detinguts, dos homes de nacionalitat marroquina i espanyola, han estat posats a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.