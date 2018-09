Busquen un home implicat en un accident a Vila-seca

Un ciclista va rebre un cop per part d'un turisme al Raval del Mar i quan van arribar els Mossos no van trobar a l'altre implicat

Actualitzada 26/09/2018 a les 20:42

Un ciclista va resultar ferit lleu la nit de dimarts 25 de setembre, en rebre un cop per part d'un turisme al Raval del Mar de Vila-seca. Quan van arribar els Mossos d'Esquadra al lloc dels fets, només hi havia el ciclista ferit. Per aquest motiu, els agents van posar en marxa un dispositiu de recerca per trobar el conductor de turisme, el qual va finalitzar sense èxit. A hores d’ara, es continua buscant el responsable de l’accident, tot i que els Mossos treballen amb la hipòtesi que el conductor podria no haver-se adonat de la col·lisió i que no es tractaria d'una fuga.El sinistre va tenir lloc a les 22.05 hores quan, per causes que es desconeixen, un cotxe va donar un cop per darrere un ciclista que circulava per la rotonda situada al quilòmetre 3 de la TV-3148, més coneguda com el Raval de la Mar, carretera que uneix la Pineda amb Vila-seca. En arribar al punt quilomètric, els agents només van trobar al ciclista, que va quedar ferit menys greu.Un total de tres patrulles dels Mossos d’Esquadra van acudir al lloc i van trobar al ciclista ferit d'uns seixanta anys. L’afectat va rebre atenció mèdica per part del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que es va traslladar al lloc amb una única ambulància. L’home va ser evacuat amb pronòstic menys greu a l’Hospital Sant Joan de Reus.Els Mossos d’Esquadra van posar en marxa un dispositiu per tal de localitzar, identificar i detenir el conductor del turisme. El dispositiu va finalitzar sense èxit, per la qual cosa el cos de policia autonòmica manté activa la recerca d’aquest individu, el qual podria no ser conscient del cop que va tenir a la rotonda que hi ha al Raval del Mar. També mantenen oberta una investigació per esclarir els fets.