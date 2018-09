Alcover convertirà la plaça Nova en el punt neuràlgic dels 'bandolers'

La 16a Fira de Bandolers, que es farà de l’11 al 14 d’octubre, comptarà amb tres racons: el teatral, el gastronòmic i el mercat

Actualitzada 26/09/2018 a les 21:02

Arriba la Festa Major

Alcover entrarà de ple a la vida quotidiana dels segles XVI i XVII de l’11 al 14 d’octubre amb la Fira de Bandolers, que enguany suma setze edicions. L’esdeveniment s’articularà al voltant de tres racons: el teatral, el gastronòmic i el mercat d’artesania i productes de la terra i, com a novetat, la plaça Nova –on hi ha l’Ajuntament–, agafa força. I és que, en aquesta 16a edició, aquest espai es convertirà en el punt neuràlgic de tot l’entramat teatral i acollirà la Gran Taverna dels Bandolers, amb el teatre, la gastronomia i la música com a protagonistes.«En les passades edicions, a aquesta plaça es feia el Sopar de Bandolers i tota la infraestructura necessària per a aquest esdeveniment hipotecava la plaça. En canvi, aquest any, hem apostat perquè aquest sigui un punt important de la 16a edició», ha destacat la regidora de la Fira, Carla Miret, durant la presentació de l’esdeveniment.Així, la Gran Taverna dels Bandolers substituirà el tast de bandolers i el sopar popular, i passarà a ser el punt de trobada dels visitants, amb oferta gastronòmica de productes amb segell Km 0. D’altra banda, la plaça del Portal també serà un altre racó gastronòmic, amb menjars elaborats, crepes, coques o pizzes.En el vessant teatral, els bandolers mostraran, un cop més, les seves trifulgues amb el bàndol dels Morells i els Voltors com a protagonistes principals, tot fent reviure els visitants situacions quotidianes dels segles XVI i XVII. Les escenificacions, de petit i gran format, es realitzaran al carrer i, així, es faran descobrir diferents racons del municipi d’Alcover.Els espectacles més destacats seran La comèdia dels murris, l’Esbatussada bandolera i Benvinguts a la taverna dels bandolers!, els quals es representaran en diferents passis el 12, 13 i 14 d’octubre a l’Església Vella, la plaça Vella i la plaça Nova, respectivament. A més, s’incorporarà un nou espectacle de públic infantil, El conte bandoler, a la plaça Rubert.En el context teatral, també destaca l’espectacle que oferirà la companyia local La Rescolsa, que arriba al seu desè aniversari. Enguany, deixarà l’escenari de les darreres edicions, el Convent de les Arts, per tornar al centre del poble amb un format renovat a través de La roda del temps. Així mateix, La Resclosa també portarà a la plaça Nova l’espectacle Històries i cançons a la taverna dels bandolers.La Fira de Bandolers es completarà amb el racó del mercat d’artesania i productes de la terra que, cada any, aplega prop de 130 paradistes d’arreu del territori repartits en uns 300 metres de recinte.Un cop finalitzada la Fira de Bandolers, Alcover seguirà carregat d’activitats, i ho farà amb la Festa Major, del 19 al 22 d’octubre. El programa –que s’encetarà amb el pregó a càrrec del grup de versions local AllCover– compta amb un programa que combina actes tradicionals i de cultura popular.El dissabte 20 d’octubre, vindrà marcat pel Ball de Dames i Vells i la processó, amb participació del seguici popular, i finalitzarà amb els concerts de Boikot, Lagrimas de Sangre i Dj. Buenri. La festa continuarà diumenge amb la diada castellera a càrrec dels Xiquets de Reus, Xicots de Vilafranca i els Xiquets d’Alcover, i finalitzarà el dilluns dia 22 amb diferents propostes de dansa, amb la 3a edició d’Arts en moviment.