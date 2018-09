L'home ha estat evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus en estat menys greu

Actualitzada 25/09/2018 a les 09:50

Un motorista ha resultat ferit, la matinada d'aquest dimarts 25 de setembre, en un xoc amb dos vehicles implicats a l'A-7 a l'alçada de Cambrils. El ferit ha estat atès pel SEM i evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus per tal de rebre atenció sanitària.El sinistre s'ha produït a les 5.58h al punt quilomètric 1.147,5 de l'autovia, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Dos vehicles, entre ells una moto, han patit una col·lisió per encalç. Com a resultat de l'accident, el motorista ha resultat ferit menys greu, mentre dues altres persones han resultat il·leses.Dues ambulàncies del SEM s'han traslladat al lloc per fer una primera atenció al ferit, el qual posteriorment ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus. També han acudit al lloc els Mossos d'Esquadra.