Un incendi a Castellvell del Camp mobilitza quinze dotacions de Bombers

El foc ha tingut tres focus entre la zona de La Roureda i el Coll del Perelló, els quals ja estan estabilitzats

Actualitzada 25/09/2018 a les 21:43

Un incendi de massa forestal a Castellvell del Camp ha mobilitzat cap a les sis de la tarda quinze dotacions de Bombers de la Generalitat, entre les quals hi ha tres helicòpters. Segons Bombers, l'incendi ha tingut tres focus entre la zona de La Roureda i el Coll del Perelló. Aquests cremen en baixa intensitat i es troben lluny de la zona residencial.Cap a les 19.40 hores, s'han donat per estabilitzats els tres incendis. Els mitjans aèris, formats per dos helicòpters bombarders i un de comandament, ja s'han retirat dels servei amb l'arribada de l'ocàs.A les 22 hores, encara hi ha vuit dotacions treballant a la zona. Fonts oficials, no han pogut confirmar la superfície afectada. Agents Rurals està investigant les causes de l'incendi.