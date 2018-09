Troben un nou niu de tortuga babaua a Cambrils

Un veí ha localitzat quinze cries d'aquest animal a la platja de l'Ardiaca

Actualitzada 25/09/2018 a les 11:18

Un nou niu de tortuga babaua s'ha descobert, el matí d'aquest dimarts 25 de setembre, a Cambrils. Després que el passat 16 de setembre es descobrís un niu d'aquesta espècie a Vilafortuny, aquest dimarts se n'ha descobert un altre la platja de l'Ardiaca. En total s'han vist quinze cries de tortuga babaua.La descoberta s'ha produït aquest mateix matí, quan un veí ha observat quinze cries de tortuga babaua a la platja de l'Ardiaca, concretament davant l'Hotel Dorado, al carrer Mallorca. Aquesta persona ha alertat de la troballa a aquest hotel, que al seu torn ha informat dels fets a la Policia Local de Cambrils.El cos policial municipal s'ha desplaçat fins al lloc i ha abalisat la zona de la platja on es troben les tortugues per tal de vigilar-les i protegir-les perquè puguin entrar al mar. Els policies, que estan acompanyats dels agents rurals, tenen sospites del punt en concret on es troba el niu, però estan a l'espera dels efectius de la Fundació per a la Conservació i Rescat d’Animals Marins (CRAM) per tal de destapar-lo.Aquest és el segon niu de tortuga babaua que es troba a Cambrils en menys de dues setmanes. I és que el passat 16 de setembre es van trobar ous d'aqueste espècie a la platja del Cap de Sant Pere de Vilafortuny, a l'alçada del restaurant Fabiola, on van néixer dotze tortugues babaues. L'endemà d'obrir el niu es van rescatar un total de cinc cries i es van trobar 85 ous d'aquesta espècie oberts.