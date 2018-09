Els vendrellencs aportaran idees per dinamitzar turísticament Coma-ruga

El servei de planificació del procés participatiu ha estat adjudicat i aquest s’iniciarà el 13 d’octubre

El Vendrell està més a prop de recuperar i dinamitzar turísticament el centre urbà de Coma-ruga. Ahir mateix, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació a l’empresa CERES el servei de planificació, preparació i execució del procés de participació ciutadana d’aquest projecte FEDER, que té dos objectius. El primer és recuperar i posar en valor els elements del patrimoni turístic de Coma-ruga, que impulsi de nou el seu atractiu i ajudi a desestacionalitzar la temporada turística, mentre que el segon és crear un centre urbà a Coma-ruga, que ajudi a estabilitzar la població, a cohesionar-la socialment i que contribueixi a diversificar l’activitat econòmica.Amb aquesta finalitat, el projecte proposa, d’una banda, reurbanitzar els espais i l’entorn dels edificis d’interès arquitectònic i artístic, creant una gran illa pública i oberta que englobi la plaça dels Germans Trillas, l’estany de Coma-ruga i els jardins del complex Tabaris. I, per una altra banda, restaurar, rehabilitar i posar en valor els edificis del complex Tabaris, que podrien acollir equipaments veïnals i altres que dinamitzin l’activitat econòmica i empresarial de Coma-ruga.El projecte FEDER té un pressupost de 2,3 milions d’euros, finançats al 50% per la Unió Europea i per l’Ajuntament del Vendrell. En aquest sentit, el regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, va voler posar ahir de relleu que el projecte FEDER de Coma-ruga, pel seu import i transcendència, «és el més important que es farà al Vendrell des de l’inici de la crisi, i alhora, el primer projecte amb entitat que es fa amb participació ciutadana».El procés participatiu comptarà amb una primera sessió informativa el dissabte 13 d’octubre. Aquest dia es durà a terme una visita guiada organitzada per l’Ajuntament per tota la zona d’actuació del projecte i de l’edifici Tabaris. Seguidament, es farà una sessió informativa en la qual els tècnics de l’empresa CERES donaran a conèixer com es desenvoluparà el procés i tots aquells aspectes que caldrà tenir en compte per a participar-hi. Com a segona part de la sessió informativa, i a través de dinàmiques participatives, es convidarà els assistents a reflexionar i debatre sobre com voldrien que fos la zona en el futur, tenint en compte els recursos existents i els canvis a fer.Unes setmanes més tard, i encetant plenament la fase deliberativa, el procés participatiu continuarà amb dues sessions de debat. Posteriorment, els tècnics faran l’anàlisi i validació tècnica de les aportacions recollides. També es planteja una sessió de tancament del procés participatiu, per informar dels resultats.