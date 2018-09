El final del conte es pot canviar

L’il·lustrador Joan Turu ha pintat un mural sobre el valor de la coeducació a l’escola Ventura Gassol del Morell

Una fada barbuda, una mecànica que repara l’home de llautó o una cavallera que regala una rosa a un príncep són alguns dels protagonistes del mural que el popular il·lustrador Joan Turu ha dissenyat i pintat a l’escola Ventura Gassol del Morell.El projecte, nascut des de l’AMPA i amb el suport del centre i de la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament del Morell, tenia com a objectiu decorar una gran paret del pati de l’etapa d’infantil d’una forma enriquidora i col·laborativa per als infants.«Des de l’AMPA vam pensar a dissenyar un projecte que aportés un valor afegit a l’escola. De seguida vam pensar en Joan Turu, un il·lustrador vinculat a l’escola catalana, i que treballa els valors educatius», explica Montse Balaguer, responsable de l’AMPA. A partir d’aquell moment, i sabent que Turu només obre l’agenda un cop l’any, l’Associació de Mares i Pares es van posar en marxa. Un cop es van posar d’acord amb ell, aquest els va enviar una proposta, que es va treballar juntament amb l’escola i l’ajuntament. L’eix central del mural, a proposta de l’escola, havia de ser la coeducació. El resultat final ha estat una gran il·lustració, amb l’estil característic de Joan Turu, que té com a lema la frase «Nosaltres podem canviar la història de sempre!».Aquest projecte s’ha treballat des d’altres vessants, a més de l’artístic. Així, els alumnes de 6è de primària van debatre a classe sobre la coeducació. El 13 de setembre, l’il·lustrador va visitar l’escola per parlar amb els nois i noies de la seva feina, la il·lustració, i de la seva utilitat per expressar de manera gràfica idees o pensaments. A més, tots van fer un dibuix de com s’imaginaven el mural i van escriure una frase sobre el tema. A partir d’aquí, Joan Turu es va inspirar en tot aquest material i el va adaptar al seu estil, a més de triar la frase final. Finalment, l’il·lustrador va pintar el mural, un treball en el qual hi van col·laborar també tots els alumnes, que van poder pintar-ne una part.«La proposta ha tingut una gran acollida per part de tota la comunitat educativa, perquè permet treballar els valors des d’un llenguatge molt proper als infants», assegura la representant de l’AMPA. Seguint amb aquest afany de donar un valor afegit a l’acció educativa, l’AMPA de l’escola Ventura Gassol també ha confeccionat per aquest curs una agenda escolar molt particular. Es tracta de l’Agenda de les emocions, pensada perquè els alumnes puguin aprendre a gestionar els seus sentiments amb petites activitats que canvien cada setmana. «És un contingut que ha d’anar guiat per un adult, però està fet amb uns personatges i un llenguatge que els nens poden entendre fàcilment, i que permet fer un treball també a les hores de tutoria». Des de l’AMPA es mostren molt satisfets de l’acollida de totes dues iniciatives, i assenyalen que tot plegat demostra que, «quan es treballa de manera col·laborativa i coordinada», en referència a l’escola i l’ajuntament, «tot es pot fer».