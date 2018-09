El Comerç de Valls sorteja 500 euros a qui encerti la classificació final del Concurs de Castells

El guanyador també obtindrà un passi per gaudir dels castells en la diada de Santa Úrsula al balcó Ca Segarra

Actualitzada 25/09/2018 a les 17:24

Concurs aparadors

El Comerç de Valls ha convocat el tercer concursde la «porra» del Concurs de Castells de Tarragona del 28 de setembre al 5 d’octubre. La persona que encerti la classificació final de les colles castelleres participants al Concurs de Castells del diumenge 7 d’octubre guanyarà 500 euros en vals de comprar per gastar als comerços participants. A més, d'un passi per gaudir dels castells en la diada de Santa Úrsula al balcó de Ca Segarra.Si no hi ha cap encertant de la classificació final, es premiarà al que més s’aproximi i en aquest cas guanyaria un sopar per a dues persones al restaurant Portal 22 i el passi per pujar al balcó de Ca Segarra en la diada de Santa Úrsula. Igualment, en cas que es produeixi més d’un encert es farà un sorteig per escollir un únic guanyador.Les butlletes per participar a la «porra» es trobaran a la revista gratuïta Les Gralles del divendres 28 de setembre. Un cop emplenada s’haurà de segellar i dipositar a les urnes que disposen una trentena de comerços de Valls, sense obligació de compra.Des del dia 1 d’octubre fins el dia de Santa Úrsula, vint-i-un establiments comercials de Valls, lluiran els seus aparadors engalanats amb motius castellers. Fotografiar-los tindrà premi. Per participar caldrà penjar tantes fotos com es vulgui dels aparadors o d'algun element al Facebook del Comerç de Valls i entre el participants es sortejarà un val de 100 euros.